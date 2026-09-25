Mama Valentinei este devastată după înmormântarea fiicei sale. Ce mesaj i-a transmis lui Vlad, suspectul principal

Mama Valentinei trece prin cele mai grele momente din viața sa, după ce și-a înmormântat fiica, tânăra de 28 de ani al cărei trup a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea. Femeia a făcut noi mărturisiri despre tragedia care i-a schimbat complet viața și despre ceea ce își dorește acum, după pierderea copilului său.

După zile întregi de incertitudine, anchetă și căutări, familia Valentinei a fost nevoită să își ia rămas-bun de la tânără. Înmormântarea a avut loc în contextul în care anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat înainte ca femeia să fie ucisă și cine este responsabil pentru moartea ei.

Mama Valentinei este devastată după înmormântarea fiicei sale

Valentina Tănăsie era originară din Filiași, județul Dolj. În ultimele luni înainte de tragedie, ea s-ar fi mutat în județul Vâlcea, unde locuia împreună cu partenerul său. Cei doi ar fi avut o relație de aproximativ trei luni, astfel că perioada petrecută împreună a fost una relativ scurtă înainte ca tragedia să aibă loc.

Pentru mama Valentinei, pierderea este cu atât mai greu de acceptat cu cât fiica sa a murit în circumstanțe cumplite. Femeia încearcă să facă față durerii și susține că, în acest moment, nu mai are decât o singură dorință: ca ancheta să stabilească adevărul, iar persoana considerată responsabilă să răspundă în fața legii.

„Nu vreau nimic. Îmi vreau doar copilul înapoi și să se facă dreptate”, a transmis mama Valentinei, la „Acces Direct”.

În centrul investigației se află iubitul victimei, un bărbat în vârstă de 30 de ani, considerat principalul suspect. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, după ce anchetatorii au strâns indicii care au dus la suspiciunea că acesta ar putea avea legătură cu moartea tinerei.

Unul dintre elementele importante ale anchetei îl reprezintă și rezultatele percheziției efectuate la locuința suspectului. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul investigației, polițiștii ar fi identificat pe salteaua patului pete care par să fie urme de sânge. Aceste elemente urmează să fie analizate de criminaliști și corelate cu celelalte probe strânse în dosar.

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