Horia Brenciu, pus la zid în conflictul cu Elena Cârstea: „Nu a fost un gentleman”

Horia Brenciu, pus la zid în conflictul cu Elena Cârstea: „Nu a fost un gentleman”
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Horia Brenciu și Elena Cârstea. Sursa foto Social media
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Horia Brenciu a fost pus la zid de Natalia Guberna după scandalul izbucnit în jurul Elenei Cârstea! Solista a spus răspicat că artistul nu a procedat corect față de colega ei și a avut o reacție care a încins și mai tare spiritele.

Totul a pornit de la situația în care Elena Cârstea urma să apară în concertul lui Horia Brenciu de la Sala Palatului. Doar că lucrurile nu au mai mers conform planului, iar artista a rămas fără apariția pe care o aștepta.

Natalia Guberna, atac direct la Horia Brenciu

Natalia Guberna a considerat că Elena Cârstea avea toate motivele să fie dezamăgită. Mai mult, solista a spus fără menajamente că Horia Brenciu nu a dat dovadă de eleganță în această situație.

„Elena are publicul ei, are multe cântece frumoase, face parte din elita artiștilor. E o stea între stelele muzicii ușoare românești, apreciată, mulți artiști tineri au crescut cu muzica ei, merita să revină în fața publicului din România.

Este absolut normal ca Elena să se supere că invitația la Sala Palatului a lui Horia Brenciu a fost retrasă. Horia Brenciu nu a fost un gentleman în această situație.

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Nu mi se pare că a procedat corect față de ea, Elena și-a făcut visuri, speranțe. Cu siguranță însă poate că are motivele lui, dacă a procedat așa, ceva s-a întâmplat de a renunțat la colaborarea cu Elena Cârstea!”, a declarat Natalia Guberna.

Natalia Guberna a explicat că Elena Cârstea își pusese speranțe în revenirea pe scena din România și că vestea a afectat-o.

„O cunosc pe Elena, era potrivit momentul ei artistic în concertul lui, cum nu? Avea speranța de a reveni în România, de a cânta pentru public, chiar cântă cu tot sufletul, e pasionată de ceea ce face.

E o dezamăgire profundă retragerea acestei invitații, o doare sufletul. Te bucuri, ca mai apoi să nu se mai întâmple nimic. Dezamăgirile dor cel mai tare”, a adăugat solista.

Horia Brenciu, Elena Cârstea și Natalia Guberna

Horia Brenciu, Elena Cârstea și Natalia Guberna. Sursa foto Social media

Și Flavius Teodosiu a reacționat în apărarea Elenei Cârstea. Mesajul lui a fost extrem de dur și a readus în discuție greutățile prin care artista ar fi trecut de-a lungul carierei.

„O viață întreagă ai fost sabotată, ai fost una dintre cele mai bune voci românești și nu numai (cea mai bună, nu există)! Din păcate, felul tău sincer, simplu, talentul tău enorm… a deranjat și / sau înfricoșat! Ăsta-i adevărul!!!!

Păcat, mare păcat, am avut și noi un mare, foarte mare talent pe nume Elena Cârstea, nu am știut să îl prețuim și atunci a plecat, sacrificându-se pentru fiicele ei! Ai un mare suflet, Elena, asta-i situația și așa sunt românii…. Te iubesc’, a scris Flavius Teodosiu.

Elena Cârstea i-a răspuns simplu:

„Multumesc Flavius, nu uit”, i-a răspuns Elena Cârstea.

Ce spune Brenciu

Horia Brenciu nu a lăsat lucrurile fără explicații și i-a transmis Elenei Cârstea un mesaj în care a precizat că nu a reușit să invite pe nimeni în concertul din noiembrie.

„Draga mea Elena, n-am uitat nimic și pe nimeni. N-am reușit să invit pe absolut nimeni în concertul din noiembrie pentru că n-am avut cadrul necesar scenariilor firești, aferente oricărei surprize de genul ăsta. Fiecare necesită timp și nu vreau să fușeresc momentele de tipul ăsta. Mă gândesc de multe ori la tine și dacă va fi cazul, îți voi face o vizită personală să-ți spun de bătrâna Sală a Palatului. Îmbrățișări!”, a spus Brenciu.

După toate reacțiile, Elena Cârstea a transmis că nu există niciun conflict între ea și Horia Brenciu și a cerut ca subiectul să fie închis.

„Mai lăsați prostiile! Nu este niciun conflict între mine și Horia, el are programul lui, este un artist desăvârșit. Dacă nu a putut, știe el de ce. Atât! Și am o rugăminte: nu mă mai invitați!’, a transmis Elena Cârstea pe Facebook.

VEZI ȘI: Elena Cârstea, foc și pară pe Horia Brenciu: „Chiar nu am nevoie.” De la ce a pornit conflictul?

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