Milionarul Marius Hanganu, prins între fosta soție și noua iubită! La mijloc, un partaj de 38 de milioane € și acuzații grele de infidelitate

Un partaj semnat în timpul căsniciei, o companie de IT care avea să ajungă, câțiva ani mai târziu, în centrul unei tranzacții spectaculoase, o iubită și acuzații de infidelitate aruncate din ambele direcții. Războiul dintre milionarul Marius Hanganu și fosta sa soție are toate ingredientele unei telenovele cu foarte multe zerouri. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Marius Hanganu este unul dintre milionarii low-profile ai IT-ului românesc. Absolvent de Automatică și Calculatoare, el a lucrat în 2004, împreună cu viitorul său partener Ioan Cocan, pentru un startup din Silicon Valley.

Un an mai târziu, cei doi au fondat Tremend, o companie românească specializată în dezvoltarea de software, care avea să ajungă la peste 650 de ingineri și dezvoltatori și să lucreze pentru clienți precum Carrefour, ING și Orange. În 2022, Tremend a fost cumpărată de gigantul francez Publicis Groupe și integrată în Publicis Sapient.

Tocmai succesul uriaș al businessului avea însă să reaprindă, ani mai târziu, socotelile dintre Hanganu și fosta sa soție.

A semnat partajul, apoi el ar fi plecat cu noua iubită

În fața Tribunalului București, femeia a cerut anularea actului de partaj și a convenției matrimoniale semnate în 2018. Prin avocat, aceasta susține că, înaintea semnării documentelor, continuarea căsniciei ar fi fost pusă în balanță chiar cu rezolvarea problemelor patrimoniale.

Potrivit apărării reclamantei, Hanganu i-ar fi transmis în mod repetat că singura variantă în care cei doi puteau continua să fie o familie, iar el să rămână un „soț iubitor și tată iubitor”, era ca situația averii să fie rezolvată prin partaj. Avocatul femeii susține că acesta ar fi condiționat inclusiv întoarcerea acasă de semnarea actelor.

Povestea capătă însă iz de telenovelă chiar după semnarea documentelor.

„Imediat după semnare, pârâtul a plecat împreună cu iubita”, a susținut în fața instanței avocatul fostei soții. Femeia a mai povestit instanței că milionarul ar fi devenit inclusiv agresiv, dar și că avea o relație extraconjugală cu una dintre angajatele sale.

”Menționează ca simultan cu perioada sarcinii, firma a început sa se dezvolte galopant si sa aducă venituri însemnate. Tot in aceeași perioada, au apărut primele indicii de infidelitate ale paratului si a devenit distant, dezinteresat si neglijent inclusiv fata de sarcina si viitorul copilului si agresiv. A susținut că, în iunie 2017, pârâtul a părăsit domiciliul conjugal, iar în august 2017 a aflat că acesta se întâlnea cu o angajată a firmei, fapt ce a generat o nouă separare în fapt. A menționat că, în decembrie 2017, a solicitat divorțul, iar pârâtul a propus încheierea unui partaj voluntar în schimbul unei relații de cuplu refăcute, condiționând continuarea căsătoriei de semnarea actului de partaj”.

Câțiva ani mai târziu avea să vină și tranzacția care a aprins definitiv războiul financiar dintre cei doi. Potrivit susținerilor din proces, participația lui Marius Hanganu ar fi ajuns să îi aducă în 2022 aproximativ 38 de milioane de euro.

De aici pornește acuzația grea a fostei soții: Hanganu ar fi știut încă din perioada partajului că afacerea valora mult mai mult decât cifra trecută în documente și ar fi urmărit ca viitoarele câștiguri să rămână în afara oricăror pretenții ale acesteia.

Averea a crescut de la 1,1 milioane de lei la 38 de milioane de euro

Cifrele din dosar explică de ce disputa a devenit atât de aprinsă. La momentul partajului, cele 27 de părți sociale deținute de Hanganu în compania Tremend au fost indicate la o valoare totală de aproximativ 1,1 milioane de lei.

Expertiza făcută ulterior în proces a schimbat radical perspectiva. Expertul desemnat de instanță ar fi evaluat cele 27 de părți sociale la aproximativ 14,7 milioane de lei, în timp ce expertul ales de reclamantă ar fi ajuns la peste 28,2 milioane de lei.

Avocatul fostei soții susține astfel că valoarea folosită la partaj ar fi fost de 14 până la 28 de ori mai mică și că femeia ar fi acceptat o sultă de numai 140.000 de euro, plătibilă în cinci ani.

Reclamanta susține că Hanganu, fiind unul dintre oamenii aflați chiar la cârma Tremend, avea acces la informații despre companie pe care ea nu le-ar fi cunoscut.

Prin avocat, femeia merge până la a afirma că ar fi fost „păcălită”, susținând că fostul soț ar fi profitat de starea ei emoțională și de dorința de a păstra familia unită pentru a o determina să semneze.

”Pârâtul a profitat de acest lucru, având toate informaţiile, a păcălit-o pe reclamantă şi a forţat-o în felul acesta să semneze contractul”.

Hanganu contraatacă: „Nu a fost obligată să semneze”

Numai că milionarul din IT are o cu totul altă versiune. Avocatul lui Marius Hanganu solicită respingerea acțiunii și susține că partajul a fost perfect legal și, mai ales, negociat luni întregi de ambii soți.

Apărarea scoate în față un detaliu important: fosta soție este avocat și ar avea experiență inclusiv în domeniul tranzacțiilor cu părți sociale, astfel că, în opinia taberei lui Hanganu, nu s-ar putea susține că aceasta nu a înțeles consecințele actelor.

„Reclamanta nu a fost obligată, ar fi putut să refuze”, este, în esență, poziția prezentată instanței.

Mai mult, actele nu ar fi fost semnate peste noapte. Potrivit apărării, negocierile au început în martie și s-au terminat abia în octombrie, iar primul draft ar fi fost chiar redactat și trimis de reclamantă.

Soții ar fi stabilit, de asemenea, să folosească valoarea contabilă, și nu valoarea de piață, pentru participația la Tremend.

Ca exemplu, apărarea indică un imobil de pe strada Washington, trecut în partaj la aproximativ 93.000 de euro, deși, potrivit avocatului lui Hanganu, valoarea sa de piață ar fi depășit la acel moment 500.000 de euro.

Acuzații de infidelitate din ambele tabere

Nici capitolul amoros nu este lipsit de scântei. Dacă fosta soție susține că Hanganu ar fi plecat cu iubita imediat după partaj, apărarea milionarului scoate la rândul său la înaintare acuzații de infidelitate.

Avocatul lui Hanganu a susținut în proces că, în timpul divorțului, ar fi fost pusă inclusiv problema că reclamanta l-ar fi înșelat pe omul de afaceri.

Mai apare și un detaliu interesant: cei doi ar fi fost căsătoriți de două ori. Apărarea susține astfel că femeia cunoștea foarte bine starea relației și că nu se poate vorbi despre o presupusă manevră prin care ar fi fost atrasă în partaj exclusiv prin promisiunea salvării căsniciei.

Cum explică Hanganu cele 38 de milioane €

Rămâne însă întrebarea: cum s-a ajuns de la valorile din 2018 la zecile de milioane de euro din tranzacția din 2022?

Tabăra lui Hanganu susține că nimeni nu ar fi putut prevedea, cu patru ani înainte, spectaculoasa creștere a valorii companiei.

Potrivit acestei versiuni prezentate în proces, după 2019, asociații și angajații Tremend ar fi dezvoltat un produs software care a atras interesul unor investitori americani și ar fi contribuit decisiv la creșterea valorii companiei.

Cu alte cuvinte, apărarea susține că prețul obținut în 2022 nu poate fi folosit pentru a demonstra automat cât valora participația în 2018.

Mai mult, avocații lui Hanganu sugerează că adevărata miză a actualului proces ar fi apărut abia după ce fosta soție a aflat dimensiunea tranzacției.

Instanța nu a văzut ”păcăleala”

Replica taberei adverse nu a întârziat. Avocatul fostei soții susține că explicația potrivit căreia saltul spectaculos de valoare s-ar datora unui produs software creat ulterior nu ar fi fost dovedită prin probele existente în dosar.

Reclamanta se sprijină în schimb pe expertizele realizate în proces, despre care afirmă că demonstrează că diferența dintre valoarea trecută în actele de partaj și valoarea participației era deja uriașă.

Finalul acestei bătălii i-a fost însă favorabil lui Marius Hanganu. Tribunalul București a respins cererea fostei soții de anulare a partajului și a convenției matrimoniale, apreciind că nu s-a dovedit că omul de afaceri ar fi folosit manopere frauduloase pentru a o induce în eroare.

Mai mult, instanța a reținut că aceasta, avocat de profesie, avusese timpul și pregătirea necesare pentru a verifica valoarea participației la Tremend.

Fosta soție a fost obligată să-i plătească lui Hanganu peste 52.000 de lei cheltuieli de judecată. Cu alte cuvinte, după ani de acuzații, expertize și un război construit în jurul celor 38 de milioane de euro, prima rundă s-a încheiat cu victoria afaceristului.

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