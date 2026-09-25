Povestea din spatele scandalului Bordea – Bobonete. Filmulețul a devenit viral pe Tik-Tok la ani buni de la apariție

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Bobonete, supărat pe Bordea?! Imaginile în care cei doi par să ajungă într-un moment tensionat au stârnit reacții în mediul online. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cătălin povestește ce s-a întâmplat în spatele camerelor și cât de reală a fost, de fapt, reacția lui Mihai.

Filmulețul este de acum câțiva ani. Bobonete a fost invitat de Bordea în cadrul unei emisiuni inspirate de celebrul format al lui Zach Galifianakis. Deși Bobo știa, în mare parte, despre ce era vorba, nu se aștepta ca Bordea să fie atât de acid cu el.

Bobonete:„Te vezi mare vedetă sau cum?”

Din păcate, totul s-a întors cumva împotriva lui Bordea. Bobonete i-a spus că ceea ce face nu este o emisiune și că, în calitate de moderator, nu este suficient de bine pregătit. În acel moment, Bordea se ridică și pleacă din emisiune. Momentul poate fi vizionat în materialul video atașat articolului.

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„M-a speriat puțin Bobonete atunci, este drept.”

Cătălin Bordea: Este caterincă. M-a speriat puțin Bobonete atunci, este drept, dar este caterincă.

CANCAN: Tu știai că o să facă așa?

Cătălin Bordea: Nu, nu. Acolo nu se vorbea dinainte nimic. Era un format în care veneau oamenii, că știau formatul de la Zach Galifianakis, că era făcut deja. Și eu l-am preluat să-l fac în România, doar că asta era toată treaba. Adică trebuia să fii un neica nimeni care punea întrebări incomode oamenilor care erau mult peste tine.

CANCAN: Dar tu erai și cunoscut atunci, nu?

Bobonete: „Stai acasă dacă nu ești bun de nimic!”

Cătălin Bordea: Da, mă, dar nu eram atât de cunoscut… eram la modul cum îți cunoști tu un vecin cu care ai dat tu bună ziua de două ori, dar nu știi ce-i cu el exact. Și a venit Bobonete, da, și l-am luat un pic mai arogant eu. Formatul, Bobo îl știa, dar nu știa exact ce o să se întâmple. Nu știa ce întrebări o să-i pun, ce atitudine o să am, nu știa nimic. Ca nimeni, de altfel. Nu știau nimic din ce se întâmplă acolo, știi? Și s-a enervat, dar nu s-a enervat tare. Adică eu am jucat-o arogant cu el, el putea să fie mult mai arogant decât mine, ceea ce s-a și întâmplat. (râde)

CANCAN: Și tu ai plecat și el chiar a rămas nervos?

Cătălin Bordea: A rămas acolo, da. Măi, da, gata, s-a terminat. Adică de acolo s-a terminat caterinca, am plecat acasă, gata, de aici nimic.

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