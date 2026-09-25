Bitget, victima hackerilor din Coreea de Nord! Platforma a fost păgubită de 351 de milioane de dolari

Platforma de schimb de criptomonede Bitget a suspendat temporar retragerile pentru clienți după ce a identificat transferuri neautorizate din unele dintre portofelele sale. Incidentul de securitate a dus la pierderea unor active digitale evaluate la aproximativ 351,6 milioane de dolari, potrivit informațiilor furnizate de companie.

Atacul a fost observat joi, când reprezentanții platformei au identificat mișcări neobișnuite de fonduri provenite din anumite portofele utilizate de Bitget. Ca măsură de protecție, compania a decis să oprească temporar posibilitatea clienților de a retrage criptomonede, în timp ce investighează modul în care au fost realizate transferurile și verifică securitatea infrastructurii sale, potrivit Reuters.

Bitget, victima hackerilor din Coreea de Nord!

Bitget susține că fondurile aparținând utilizatorilor săi nu sunt afectate de incident. Compania a precizat că valoarea criptomonedelor pierdute în urma atacului va fi acoperită din propriile resurse financiare, astfel încât utilizatorii să nu suporte pierderile generate de breșa de securitate.

Suspendarea retragerilor are, potrivit platformei, un caracter preventiv. Măsura a fost luată pentru a permite efectuarea unor verificări suplimentare și pentru a împiedica eventuale tranzacții neautorizate suplimentare până când situația va fi clarificată.

Incidentul are loc într-un moment în care atacurile informatice asupra platformelor de tranzacționare a criptomonedelor continuă să reprezinte un risc major pentru industria activelor digitale. Bursele crypto gestionează volume foarte mari de fonduri, iar accesul neautorizat la portofelele digitale poate permite transferarea rapidă a unor sume importante către alte adrese.

Bitget se numără printre cele mai mari platforme de tranzacționare de criptomonede la nivel mondial. Compania afirmă că are peste 120 de milioane de utilizatori, ceea ce face ca orice incident de securitate să aibă un impact potențial semnificativ asupra pieței și asupra clienților săi.

Nu este primul caz în care o platformă importantă de criptomonede este ținta unui atac de proporții. În ultimii ani, mai multe burse și servicii care operează cu active digitale au fost vizate de hackeri, iar unele dintre atacuri au provocat pierderi de sute de milioane sau chiar miliarde de dolari.