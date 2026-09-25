Incendiul pe un feribot cu zeci de oameni la bord! Alertă în largul insulei Mykonos

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață la bordul unui feribot destinat transportului de vehicule, în timp ce nava se afla în largul insulei Mykonos, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Grecia. Flăcările au determinat mobilizarea rapidă a autorităților elene, mai multe nave și ambarcațiuni specializate fiind trimise în zonă pentru a interveni și pentru a preveni extinderea focului.

Incidentul s-a produs în apropierea insulei Mykonos, într-o zonă maritimă intens circulată în această perioadă, în condițiile în care insulele grecești sunt încă vizitate de numeroși turiști. Feribotul implicat aparține companiei Blue Star Ferries și efectua o cursă pe mare atunci când un incendiu a izbucnit pe una dintre punțile navei.

Alertă în largul insulei Mykonos

La momentul izbucnirii focului, la bord se aflau 29 de persoane. Este vorba despre 28 de membri ai echipajului și un pasager. Situația a fost gestionată de echipaj, care a început procedurile pentru limitarea incendiului, în timp ce autoritățile maritime au fost alertate și au trimis forțe de intervenție către navă.

Garda de Coastă elenă a mobilizat cel puțin cinci nave pentru operațiunea desfășurată în largul insulei. În sprijinul acestora au fost trimise și două ambarcațiuni rapide specializate în intervenții pentru stingerea incendiilor. Echipajele de intervenție au acționat pentru controlarea focului și pentru menținerea situației sub supraveghere.

În ciuda incendiului, persoanele aflate la bord nu au fost evacuate. Autoritățile au transmis că nu au fost înregistrate victime și că niciuna dintre cele 29 de persoane aflate pe feribot nu a fost rănită în urma incidentului.

Primele imagini apărute după izbucnirea incendiului au arătat o cantitate importantă de fum care se ridica deasupra navei. Fotografii și materiale video distribuite în presa locală și pe rețelele de socializare au surprins feribotul în largul insulei, în timp ce în jurul acestuia se desfășura operațiunea de intervenție.

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