Unde vrea Viorel Lis să fie înmormântat, de fapt. Oana a făcut dezvăluirea

Oana Lis a dezvăluit unde vrea Viorel Lis să fie înmormântat! În timp ce fostul edil s-a luptat cu probleme de sănătate tot mai grele, soția lui a scos la iveală una dintre cele mai apăsătoare dorințe ale acestuia. Viorel știe deja unde vrea să ajungă atunci când viața lui se va încheia

După 30 de ani împreună, Oana a spus că nu și-a imaginat nicio clipă o viață fără Viorel. Pentru ea, fostul edil nu a reprezentat doar partenerul de viață, ci omul care i-a devenit întreaga familie.

Unde vrea să fie înmormântat Viorel Lis

Declarația a venit într-o perioadă în care viața celor doi s-a învârtit tot mai mult în jurul problemelor medicale ale fostului edil. Iar Oana a ajuns să fie omul care s-a ocupat constant de el.

„Să nu mă înțeleagă lumea greșit. Eu nu am regrete! Viorel e toată familia mea. Îți spun sincer că lumea crede că abia aștept să moară… Eu nu cred că pot să mai trăiesc după… Îmi vine și acum să plâng… Sunt 30 de ani de când suntem împreună, e o obișnuință zilnică… Eu nu mă văd fără el, suntem legați…”, a spus soția lui Viorel Lis pentru libertatea.ro.

Oana a dezvăluit că fostul edil și-a exprimat dorința ca, după moarte, să fie îngropat la casa părintească din Zărnești. Un loc fără fițe, fără decoruri spectaculoase și fără nimic făcut pentru imagine. Pentru Viorel Lis, acolo au rămas familia, amintirile și rădăcinile lui.

„Viorel mai are doar casa de la țară, care nu produce nimic și care este casa lui părintească și e legat emoțional acolo. Acolo vrea să fie îngropat… Și aia s-a dărâmat, că n-am mai investit și nici nu am mai fost la țară, că el e în căruț, nu poate să meargă”, a mai afirmat Oana Lis.

Casa a ajuns într-o stare proastă, iar cei doi nu au mai reușit să meargă acolo. Viorel nu s-a mai putut deplasa ca înainte, iar Oana a spus că nici locuința nu a mai primit investițiile de altădată.

Boala care i-a dat viața peste cap

Viorel Lis se confruntă cu diabetul de aproximativ 20 de ani, iar boala i-a afectat puternic vederea. În plus, durerile de la nivelul oaselor și mușchilor au devenit o altă problemă cu care se luptă de câțiva ani.

Oana a apelat la medici și a încercat să găsească soluții pentru ca soțul ei să poată trece mai ușor peste aceste probleme.

„Are un diabet de 20 de ani și l-a afectat foarte mult, am chemat un doctor (…) I-am spus că e afectată 80% vederea, că are nevoie de operație (…) El nu ar putea să stea pe masa de operație cu dureri (…) Îl ia durerea și îi crește tensiunea (…) Are foarte multe diagnostice, pentru că se adună de la an la an (…) Vreau să fac tot ce pot, vreau să încerc, sunt niște infiltrații care se fac”, a spus Oana Lis.

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