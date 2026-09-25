Trădare de 1 milion € în lumea stand-up-ului! Micutzu și Bordea, țepuiți chiar de omul în care aveau încredere

Micutzu și Cătălin Bordea ar fi fost păcăliți chiar de omul pe care îl considerau prieten și partener de business, iar nota de plată ar fi una amețitoare! Potrivit informațiilor CANCAN.RO, în jurul afacerilor construite împreună s-ar fi adunat datorii care depășesc 1 milion de euro, iar cei doi comedianți ar fi descoperit abia recent adevărata dimensiune a problemelor. În centrul poveștii se află Călin Crețu, omul căruia i-ar fi lăsat pe mână partea administrativă și financiară a businessului, în timp ce ei se ocupau de scenă, spectacole și partea artistică.

Povestea începe în 2023, când jumătate din Headline Management Agency, fosta Global Headliners, ajunge în mâinile unui important milionar român și ale soției sale. Tranzacția a fost una directă: cei 50% au fost cumpărați de la Călin Crețu, omul care a rămas ulterior cu cealaltă jumătate a societății.

Numai că, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, în spatele structurii oficiale ar fi existat o înțelegere între oamenii care dezvoltaseră businessul de stand-up. Sursele noastre susțin că o parte din banii încasați în urma tranzacției ar fi trebuit să ajungă mai departe și la ceilalți parteneri, între care Micutzu și Cătălin Bordea, prin firma lor, Jokers Comedy Production.

Doar că banii ar fi întârziat să apară. Potrivit surselor noastre, Călin Crețu le-ar fi transmis celor doi că plata nu fusese încă încasată integral și că apăruseră probleme în derularea tranzacției.

Numai că adevărata amploare a problemelor avea să iasă la iveală abia acum!

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, în ultimele luni ar fi început să apară telefoane de la furnizori și colaboratori care își cereau banii.

Așa ar fi descoperit Micutzu și Bordea existența unor datorii halucinante. Situația este cu atât mai delicată cu cât Călin Crețu figurează ca administrator al Jokers Comedy Production, adică tocmai omul căruia Micutzu și Bordea îi lăsaseră în mare parte pe mână administrarea businessului și care ar fi gestionat zona financiară în timp ce ei se ocupau de partea artistică.

Sursele noastre vorbesc despre o gaură de aproximativ 500.000 de euro în zona clubului, aproximativ 100.000 de euro pe care Headline i-ar datora clubului Jokers, circa 130.000 de euro către unul dintre parteneri, zeci de mii de euro către Cătălin Bordea și peste 150.000 de euro către zeci de comedianți.

La acestea s-ar adăuga alte sume datorate furnizorilor și colaboratorilor. Totalul ar depăși, potrivit surselor CANCAN.RO, peste 1 milion de euro!

Micutzu și Bordea ar fi rămas să stingă datoriile

Iar ironia amară este că tocmai Micutzu și Bordea ar fi rămas acum să țină businessul în picioare și să rezolve problemele financiare descoperite din mers.

În urma verificărilor ar fi apărut și alte semne de întrebare. Sursele CANCAN.RO susțin că ar fi existat transferuri de bani între firme fără hotărâri AGA și fără contracte despre care ceilalți parteneri să fi avut cunoștință.

Toate aceste lucruri ar fi fost posibile, spun sursele noastre, în contextul în care partea administrativă a afacerilor fusese lăsată în mare măsură pe mâna lui Crețu.

Scandalul s-ar putea termina în instanță, cei implicați ar analiza acum situația alături de avocați, iar posibilitatea unui proces este luată serios în calcul.

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