A împins-o cineva pe Mădălina Apostol spre sinucidere? Familia vorbește despre presiuni, iar telefonul ei ar fi dispărut după tragedie

Moartea Mădălinei Apostol ar putea ajunge în atenția procurorilor dintr-un unghi cu totul nou. Familia femeii ia în calcul să depună o plângere la Parchet, după ce telefonul acesteia ar fi dispărut în mod misterios după decesul ei. Și nu este singura întrebare care îi macină pe apropiați. Potrivit informațiilor CANCAN.RO, rudele iau în calcul inclusiv ipoteza că Mădălina ar fi fost împinsă, prin presiuni exercitate asupra ei, spre decizia fatală. Deocamdată, însă, vorbim doar despre suspiciunile familiei, nu despre o concluzie a anchetatorilor.

În centrul tuturor întrebărilor se află acum un obiect care ar putea ascunde o parte importantă din ultimele zile ale Mădălinei: telefonul mobil.

Familia susține că dispozitivul ar fi dispărut după moartea femeii și analizează posibilitatea de a sesiza procurorii. Numai că, potrivit surselor CANCAN.RO, povestea telefonului ar avea un detaliu până acum necunoscut: imediat după moartea Mădălinei, fratele lui Marian Grozavu ar fi venit și ar fi luat telefonul acesteia.

De ce ar fi făcut acest lucru, în ce împrejurări a intrat în posesia dispozitivului și unde a ajuns ulterior telefonul nu se știe, în acest moment. Nu există nici informații care să permită concluzia că gestul ar fi avut un scop ilegal. Rămâne însă o întrebare pe care familia vrea acum să o lămurească: ce s-a întâmplat, de fapt, cu telefonul Mădălinei după moartea ei?

O infracțiune pedepsită cu până la șapte ani de închisoare

Dacă va exista o plângere penală, anchetatorii ar putea stabili dacă telefonul a dispărut într-adevăr în împrejurări suspecte, cine l-a avut ultima dată, în ce condiții a fost preluat și, mai ales, dacă datele din el mai pot fi recuperate.

Mesajele, apelurile sau conversațiile purtate înaintea tragediei ar putea deveni importante tocmai pentru ipoteza pe care familia dorește să o verifice: a fost Mădălina determinată de cineva să recurgă la gestul fatal?

Codul penal are o infracțiune distinctă pentru o asemenea situație. Articolul 191 prevede că determinarea sau înlesnirea sinuciderii unei persoane, atunci când sinuciderea a avut loc, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

Asta nu înseamnă, însă, că simpla existență a unor certuri, presiuni sau a unei relații conflictuale dovedește o asemenea faptă. Pentru a se ajunge la o acuzație penală ar trebui stabilite prin probe concrete atât conduita unei persoane, cât și legătura acesteia cu decizia victimei.

Tocmai aceste lucruri vrea însă familia să fie lămurite.

Trecutul fostului soț intră din nou în discuție

Pe fundalul tragediei reapare și numele fostului soț al Mădălinei, Cătălin Grozavu. Apropiații Mădălinei susțin că relația dintre cei doi ar fi fost una extrem de tensionată.

Mai mult, aceștia afirmă că, în trecut, el ar fi fost cercetat pentru un episod extrem de violent comis împotriva Mădălinei. CANCAN.RO precizează că această informație provine din relatările apropiaților și, în documentele consultate pentru acest articol, nu există o hotărâre care să confirme o asemenea acuzație.

Există însă un alt dosar, mult mai recent, care descrie acuzații serioase formulate de actuala soție a lui Cătălin Grozavu.

Femeia a ajuns în fața Judecătoriei Sectorului 1 într-o procedură privind emiterea unui ordin de protecție. În fața instanței, aceasta a susținut că soțul său ar fi exercitat presiuni asupra ei, că ar fi amenințat-o cu moartea și că ar fi sunat-o de foarte multe ori pe zi.

”În cuprinsul ordinului provizoriu s-a reținut faptul că la data de 16.02.2026 intimatul i-a adresat petentei amenințări cu moartea”, se precizează în datele de la dosar, obținute de CANCAN.RO.

Tot ea a declarat că bărbatul ar fi amenințat că va divulga imagini intime și că ar fi recurs la amenințări cu violența fizică.

„Îți rup mâinile și picioarele”

Relatarea femeii devine și mai dură. Potrivit declarației consemnate de instanță, la 16 februarie 2026 aceasta ar fi primit numeroase apeluri, iar în timpul unor convorbiri soțul său ar fi amenințat-o că o va agresa. Femeia a susținut că acesta i-ar fi spus că îi va rupe mâinile și picioarele și că va avea grijă să nu mai poată merge.

”În fapt, s-a reţinut că în data de 16.02.2026, în jurul orelor 21.30, agresorul GROZAVU CĂTĂLIN a amenințat-o cu acte de violență pe victimă, respectiv că o va prinde și îi va rupe mâinile și picioarele, cauzându-i o stare de temere”.

Tot în fața judecătorului, femeia a vorbit despre presupuse violențe fizice petrecute în 2024, pe vremea când era însărcinată cu copilul cel mic.

Ea a afirmat că ar fi fost dată afară din locuință, cu bagajele și copilul, după care ar fi ajuns la Spitalul de Urgență Constanța și ulterior la INML. Acestea sunt susținerile reclamantei consemnate în dosar.

Femeia a mai spus că avea în telefon înregistrări audio și video despre felul în care soțul i-ar fi vorbit. Instanța a acceptat ca probă o înregistrare audio realizată la 15 februarie 2026 și a ascultat-o chiar în sala de judecată.

Pozițiile celor două tabere au fost însă radical diferite. Avocatul lui Cătălin Grozavu a cerut respingerea ordinului de protecție și a susținut că nu ar exista un pericol actual. Potrivit apărării, situația ar fi fost legată de neînțelegeri de cuplu, gelozii și dispute privind anumite bunuri, iar din înregistrarea audio nu ar fi rezultat amenințări cu moartea.

Reprezentantul Ministerului Public a avut însă o altă interpretare.

Procurorul a cerut emiterea ordinului de protecție pentru șase luni și a apreciat că probele administrate indicau un comportament agresiv și acte de violență psihică și verbală. A solicitat inclusiv ca bărbatul să păstreze o distanță de 200 de metri față de femeie și să îi fie interzis orice contact cu aceasta.

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