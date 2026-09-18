Unde a fost plecată Mădălina Apostol cu tatăl fetiței sale și iubita lui, cu o săptămână înainte de tragedie. Abia acum s-a aflat!

Tatăl fetiței Mădălinei Apostol, controverse în mediul online în rândul prietenelor vedetei
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Moartea Mădălinei Apostol continuă să scoată la iveală informații surprinzătoare despre ultimii ani din viața vedetei. La doar o zi după înmormântare, noi detalii au apărut în spațiul public, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos. Echipa CANCAN.RO a aflat noi informații obținute de la Alexandru Tănase, proprietarul casei unde Mădălina a locuit în ultima perioadă.

Potrivit acestuia, Mădălina ar fi avut o relație apropiată cu actuala parteneră a lui Cătălin Grozavu, tatăl fiicei sale. Mai mult, cele două femei ar fi mers împreună la mare, alături de Cătălin Grozavu și copii, cu aproximativ o săptămână înaintea tragediei. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am vorbit cu proprietarul imobilului, cu Alexandru Tănase, cel la care a locuit Mădălina. Îi cunoaște pe amândoi, atât pe Mădălina Apostol, cât și pe Cătălin Grozavu, tatăl fetiței. Mi-a povestit că, atunci când locuiau aici, Cătălin venea foarte des să vadă fetița și să discute cu Mădălina. Aveau relații foarte civilizate la scurt timp după despărțire. Au rămas în relații bune, de-a lungul anilor s-au vizitat și sunt prieteni. Ei bine, proprietarul imobilului spune că Mădălina și partenera lui Cătălin, cea cu care a venit la înmormântare, s-ar fi cunoscut. Se cunoșteau și, mai mult decât atât, ar fi mers împreună la mare cu o săptămână înainte de a fi găsită fără viață. În prima săptămână din septembrie, ei au mers cu toții la mare: Mădălina Apostol, iubita lui Cătălin Grozavu, Cătălin Grozavu, fetița și probabil alte persoane apropiate.”

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Mădălina Apostol/foto: social media

Profesorul Cătălin Butoi a privit situația dintr-o perspectivă diferită și a făcut referire la trecutul Mădălinei.

„Dacă e adevărat ce ne spune Alina, iar în momentul în care ei s-au cunoscut el ar fi fost căsătorit, ne demonstrează pentru a nu știu câta oară că alegerile din viața Mădălinei nu au fost cele mai fericite. Adică și alegerile astea, bărbații din viața noastră sunt cei care ne definesc și viitorul, și destinul. Și că, până la urmă, chiar și viața. Sunt convins că și din cauza acestor alegeri a avut mult de suferit și și-a reproșat asta.”

Dan Capatos a atras însă atenția asupra unui aspect important din povestea Mădălinei. Acesta a vorbit despre relațiile vedetei și despre dificultățile pe care le-ar fi întâmpinat de-a lungul timpului.

„Au fost multe cazuri pe care le-am și prezentat în emisiuni, despre anumite femei se spunea: «Domnule, atrag numai relații toxice». Se pare că nici Mădălina nu a avut niciun moment de fericire, de cuplu normal. Nu știi dacă asta nu cumva a afectat-o.”

Cătălin Butoi a vorbit, la rândul său, greutatea de a crește singură mai mulți copii.

„Bineînțeles, a fost afectată. Și să crești doi-trei copii singură nu e ușor. Adică e destul de greu la o vârstă atât de matură și nu te liniștești. Nu intri într-o familie normală. Din ce în ce mai grea devine viața.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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