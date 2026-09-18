TJ Miles și Francisca, nuntă și botez în aceeași zi! Primele imagini cu cei doi miri

Emoții puternice pentru Francisca și TJ Miles, care își sărbătoresc astăzi iubirea alături de cei dragi. Artista a făcut pasul mult așteptat și a îmbrăcat rochia de mireasă. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de un eveniment special dedicat și fiicei lor. Cei doi au avut parte de o zi plină de momente memorabile, zâmbete și clipe emoționante, surprinse în imagini alături de micuța lor.

Viața Franciscăi și a lui TJ Miles s-a schimbat complet pe 10 februarie 2026, când artista a devenit mamă pentru prima dată. Fiica celor doi, Clara-Lia, a venit pe lume perfect sănătoasă. Micuța a transformat această dată într-una cu o semnificație aparte pentru întreaga familie.

Câteva luni mai târziu, în luna mai, micuța a fost creștinată în cadrul unei ceremonii speciale, alături de familie și de persoanele apropiate cuplului.

Cum cele două evenimente aveau oricum să adune familia și prietenii în aceeași zi, Francisca și TJ Miles au ales să transforme momentul într-o dublă sărbătoare. Astfel că, botezul a fost urmat de nuntă.

Rochia Franciscăi a atras toate privirile

La șapte luni după venirea pe lume a fiicei sale, Francisca a fost în centrul atenției chiar în ziua în care a îmbrăcat rochia de mireasă. Artista și-a evidențiat silueta printr-o ținută elegantă, aleasă să-i pună în valoare formele.

Rochia a avut o croială care a urmărit linia corpului, fiind completată de o trenă amplă și un decolteu îndrăzneț, în timp ce detaliile de pe umeri îi confereau un aer delicat. Pentru look-ul de mireasă, Francisca a preferat un machiaj discret și și-a aranjat părul în bucle naturale.

Nici TJ Miles nu a trecut neobservat. Mirele a optat pentru o combinație clasică și elegantă. El a optat pentru un sacou alb și pantaloni negri, ținută care s-a potrivit perfect cu apariția partenerei sale.

Ținuta micuței, asortată cu cele ale părinților

Unul dintre cele mai speciale momente ale zilei a fost, fără îndoială, apariția micuței Clara-Lia. Fiica celor doi a fost pregătită pentru eveniment într-o ținută albă, accesorizată cu o fundiță delicată care i-a completat perfect look-ul.

Cu zâmbetele pe buze și emoția unui moment important, Francisca și TJ Miles au ținut-o în brațe pentru câteva fotografii de familie, înainte de a da startul petrecerii pe care au numit-o în glumă „nuntez”, combinația dintre nuntă și botez.

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