Lamborghini Urus, Range Rover, bijuterii și operații estetice plătite pe firmă! Schema prin care firma ginerelui lui Ion Besoiu ar fi încercat să fenteze ANAF

Lamborghini Urus, Range Rover Velar, ceasuri, bijuterii, vacanțe în străinătate, operații estetice… Nu este lista de extravaganțe a vreunui milionar care și-a făcut de cap, ci inventarul care apare într-un dosar fiscal ce privește firma administrată de Marius Ciocodan, nimeni altul decât ginerele regretatului actor Ion Besoiu.

Inspectorii ANAF au luat la puricat contabilitatea societății HIDROSERV SRL, și au ajuns la o concluzie care a trimis povestea direct în instanță: o parte dintre cheltuieli nu ar fi avut nicio legătură cu activitatea firmei. Iar lista e greu de ignorat!

Pe lângă cazări externe, transport cu avionul, mașini de lux, ceasuri și bijuterii, Fiscul a enumerat și sesiuni de fitness, operații estetice, haine, mese la restaurant. În document apar inclusiv produse de cofetărie, săli pentru petreceri și plata unei școli gimnaziale.

”Instanța reţine, totodată, că perioada lungă, 5 ani (2020-2025), pe parcursul căreia au fost constatate deficienţele indicate în cuprinsul deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii şi cuantumul ridicat al debitului estimat – 300.000 lei sunt de natură a justifica necesitatea instituirii măsurii asigurătorii, raportat și la multitudinea achizițiilor efectuate și descrise, care nu sunt specifice obiectului de activitate al societății și nici măcar apropiate de acesta, respectiv cazări externe, achiziții sesiuni de fitness, de servicii medicale estetice, închirieri schiuri, achiziții schiuri copii și clăpari, skipass-uri, ceasuri #####, ski mobil, bijuterii, reparații biciclete, închirieri săli petreceri pentru copii, plată școală gimnazială copii etc.”

Parc auto de lux într-o companie care distribuie apă

Cu alte cuvinte, potrivit ANAF, prin contabilitatea unei firme care se ocupă cu captarea, tratarea și distribuția apei ar fi trecut cheltuieli care seamănă mai degrabă cu nota de plată a unei familii cu gusturi scumpe.

Și nici garajul companiei nu era unul tocmai auster. În patrimoniu apar un Lamborghini Urus, un Range Rover Velar și un BMW, alături de mai multe biciclete Specialized și snowmobile. Valoarea totală a bunurilor inventariate de Fisc se apropia de 9 milioane de lei.

”Sunt enumerate în cuprinsul deciziei bunurile urmăribile identificate în patrimoniul reclamantei, respective teren 4471 mp, teren 8100 mp, teren Sf #### nr. 7 -24 mp, ##### Sf #### nr. 11 -11 mp, hală de producție și depozitare, birouri, imobil Sf #### nr. 11 ######, combină frigorifică ####, combina frigorifica #### 284 l, auto pentru interventii, BMW iconic Souns Electric, ###### XW EXP Pack 850, Range Rover Velar, Lamborghini Urus, bicicleta Specialized Chisel, bicicleta Specialized #####, bicicteta Specialized S-Works, toate cu o valoare estimată de 8.927.443 lei”.

Dar adevărata poveste a început după ce ANAF a intrat pe fir. Inspectorii au susținut că, imediat după declanșarea controlului fiscal, mai multe active ar fi început să iasă din patrimoniul firmei la prețuri greu de trecut cu vederea.

O bicicletă Specialized Levo Expert ar fi fost vândută către soția administratorului cu doar 400 de lei. O altă bicicletă – cu 200 de lei. O trotinetă electrică – tot 200 de lei. Un Specialized Epic Evo Expert – 300 de lei.

Mai apar un Can-Am Spyder F3 S, vândut cu 12.729 de lei, și un Ski-Doo Summit X Expert, pentru 10.000 de lei. ANAF a apreciat că prețurile nu reflectau valoarea reală de piață a bunurilor.

Iar când firma a mers în instanță să scape de măsurile luate de Fisc, judecătorii au reținut un detaliu incomod: societatea nu a contestat respectivele vânzări și nici nu a demonstrat că ar fi încasat alte prețuri pentru bunurile respective.

Casa de aproape 1 milion de euro a aprins beculețele ANAF

Povestea nu se oprește însă la mașini, biciclete și tratamente estetice.

În dosar apare și un imobil cumpărat în 2020 cu 850.000 de euro, echivalentul a peste 4,1 milioane de lei. Inspectorii fiscali au ridicat probleme legate de modul în care tranzacția a fost declarată și tratată din punct de vedere al TVA.

Pe baza celor constatate, ANAF a estimat obligații fiscale suplimentare de aproximativ 300.000 de lei și a instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului firmei.

HIDROSERV a atacat decizia în instanță și a susținut că Fiscul nu demonstrase concret că societatea ar încerca să se sustragă de la plată ori să-și risipească bunurile. Argumentul principal: datoria estimată era mult mai mică decât valoarea patrimoniului firmei.

Tribunalul Brașov nu a fost însă convins. Pe 9 iulie 2026, judecătorii au respins acțiunea companiei și au considerat că achizițiile fără legătură cu activitatea firmei, problemele fiscale constatate și vânzarea unor bunuri după pornirea controlului justificau măsurile luate de ANAF.

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