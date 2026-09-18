Imagine rară cu fiul Ancăi Dumitra. Cât de mult îi seamănă micuțul Levi

Imagine rară cu fiul Ancăi Dumitra. Cât de mult îi seamănă micuțul Levi
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Cum arată fiul Ancăi Dumitra / Sursa foto: Social media
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Anca Dumitra este cunoscută pentru rolul său din „Las Fierbinți”, unde o interpretează pe Geanina, și este foarte activă pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, actrița este extrem de atentă atunci când vine vorba despre aparițiile fiului său și preferă să păstreze viața micuțului cât mai privată. Totuși, cu ocazia aniversării celor doi ani ai lui Levi, a făcut o excepție și a publicat o imagine în care asemănarea dintre cei doi este greu de trecut cu vederea.

Levi Nicholas a venit pe lume în toamna anului 2024 și este primul copil al Ancăi Dumitra și al soțului său, Manfred Spendier. De atunci, actrița a încercat să păstreze un echilibru între carieră și viața de familie, continuând să fie implicată în proiectele sale profesionale, dar acordând o atenție deosebită rolului de mamă.

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Ce imagine a publicat Anca Dumitra cu fiul ei

Pe 17 septembrie, în ziua în care băiețelul a împlinit doi ani, Anca Dumitra a împărtășit cu urmăritorii săi o fotografie în care apare alături de fiul ei. Imaginea a atras rapid atenția fanilor, iar unul dintre primele lucruri observate a fost asemănarea fizică dintre mamă și copil.

Chiar dacă nu obișnuiește să ofere multe detalii despre viața de familie și evită să îl expună constant pe rețelele sociale, momentul aniversar a fost unul special pentru actriță. Fotografia publicată de ea le-a oferit admiratorilor o rară privire asupra relației dintre mamă și fiu.

„Nu jumătate, ci întreg. Nu de azi, dintotdeauna, pentru totdeauna. Ești darul meu divin și prin tine se explică Dumnezeu. La mulți ani, iubirea și inima mea toată!”, a scris Anca Dumitra pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Instagram

Actrița a vorbit și în trecut despre cât de mult i-a schimbat viața venirea pe lume a băiețelului. Pentru Anca Dumitra, maternitatea a reprezentat o experiență cu totul nouă, pe care a descris-o ca fiind una dintre cele mai importante etape din viața sa.

„Am un băiețel de nota 10. Eu îmi doream natural, dar în ultimele zile situația se poate schimba, însă a fost totul foarte bine, copilul e bine, eu sunt bine. Toată lumea mă întreabă dacă are ochii mei. E tare drăgălaș. Eu nu credeam că poți să fii așa îndrăgostit și să iubești în felul ăsta. Toate mămicile, toți părinții știu, dar experimentez deja întreaga poveste și este minunată. Sunt binecuvântată!”, a spus Anca Dumitra după naștere.

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