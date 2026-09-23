Ce au pregătit Andra Volos și Robert Lele pentru invitații lor. Imagini de la nunta spectaculoasă

A fost o noapte de poveste pentru Andra Volos și Robert Lele. Cei doi s-au căsătorit în cadrul unui eveniment luxos, care, cel mai probabil, va rămâne mult timp în amintirea invitaților. Evenimentul a fost deschis pe acordurile cântate de Andra, care a bucurat inimile celor doi îndrăgostiți, oferindu-le un moment magic chiar la dansul mirilor.

Se poate spune că nunta Andrei Volos cu Robert Lele a fost unul dintre acele evenimente care vor rămâne mult timp în momeria oamenilor. Cea mai importantă zi din viața lor a fost marcată de numeroase momente de colecție și artiști cu renume, iar nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. De la pregătitul miresei, ceremonia religioasă, până la dansul mirilor, totul a fost organizat impecabil. Cei peste 300 de invitați

Dansul mirilor a fost acompaniat live de Andra, care a interpretat celebra sa melodie, „Iubirea schimbă tot”. Spectacolul a continuat la fel de fastuos până la momentul aducerii tortului. Desertul a avut nici mai mult, nici mai puțin de 6 etaje. Elementul care a atras toate privirile a fost o sculptură formată din trei siluete, creată special pentru a simboliza familia lor. Întregul moment a fost marcat de un foc de artificii cum rar s-a mai văzut.

„Astăzi e ziua noastră. Ziua în care, în fața lui Dumnezeu, alegem să fim NOI pentru totdeauna. Vă mulțumim tuturor celor care ne sunteți alături astăzi. Iar tu, Robert, iubirea mea, să nu uiți: astăzi e doar despre noi, despre iubirea noastră și despre Dumnezeu. Sub cerul plin de artificii am sărbătorit începutul celui mai frumos „pentru totdeauna” al nostru Te iubesc!”, a scris Andra Voloș pe Instagram.

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Pentru a marca cea mai frumoasă zi din viața ei, Andra Volos a ales să fie o mireasă atipică. Nu s-a putut decide la o singură rochie de mireasă, așa că a ales să schimbe patru ținute pe parcursul evenimentului.

Una dintre rochii a fost creată de Valdrin Sahiti, un celebru creator de modă ale cărui piese vestimentare costă între 6.000 și 9.000 de euro. Voalul purtat la ceremonia religioasă a atras toate privirile, fiind personalizat cu o țesătură cu chipul Maicii Domnului. De asemenea, ținuta a fost completată de o pereche de sandale Jimmy Choo, al căror preț variază între 990 și 1.150 de euro – vezi AICI imagini.

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