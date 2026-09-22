Cât a costat prima rochie de mireasă purtată de Andra Voloș. Soția lui Robert Lele nu s-a uitat la bani!

Andra Voloș a arătat imagini cu prima rochie de mireasă pe care o va purta la nunta cu Robert Lele. Mireasa a ales o creație de lux, semnată de un celebru designer, iar prețul este pe măsură. Rochia costă mai mult decât trei salarii din România!

Și aici este doar începutul. Andra a anunțat că nu se va opri la o singură ținută, ci va avea patru rochii de mireasă pe parcursul nunții.

Andra Voloș le-a arătat urmăritorilor primele imagini în rochia de mireasă. Mireasa lui Robert Lele a mers pe mâna lui Valdrin Sahiti, designer ale cărui creații bridal ajung la prețuri de mii de euro. Modelul ales de Andra se încadrează în zona creațiilor care costă între 6.000 și 9.000 de euro.

Cât a costat prima rochie de mireasă a Andrei Voloș

Cu alte cuvinte, pentru prima rochie, Andra nu s-a uitat la variantele „mai de buget”. A mers direct la lux! Iar dacă aceasta este doar prima rochie, rămâne de văzut ce alte surprize ascunde restul nunții.

Pe lângă imaginile cu ținuta, Andra a arătat și momentul în care Robert Lele a văzut-o pentru prima dată în postura de mireasă. Șatena a descris momentul printr-un mesaj emoționant.

„Într-o singură privire, toate emoțiile unei vieți. Astăzi, pentru prima dată, m-ai văzut mireasă”, a spus Andra.

Și când vine vorba despre voal, mireasa a mers pe aceeași rețetă: ceva personalizat și greu de trecut cu vederea. Voalul purtat la biserică a fost realizat la comandă, iar pe material a fost țesut chipul Maicii Domnului.

Alegerea are și o asociere cu lumea vedetelor internaționale: Kourtney Kardashian a purtat un voal asemănător la cununia religioasă cu Travis Barker, în 2022. Așadar, Andra și-a pregătit minuțios apariția până la cel mai mic detaliu.

Sandalele? Peste 1.000 de euro

Dacă rochia și voalul nu erau suficiente, nici încălțările nu au fost lăsate la întâmplare. Andra Voloș va păși spre altar cu o pereche de sandale Jimmy Choo al căror preț se situează între 990 și 1.150 de euro.

Cu diamante și o mașină de epocă pregătite pentru marele eveniment, Andra Voloș pare să fi transformat nunta într-un adevărat spectacol al luxului. Deocamdată, însă, avem doar prima rochie. Și dacă mireasa a ridicat ștacheta atât de sus de la prima apariție, toate privirile se mută acum pe următoarele trei ținute!

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