Rareș Cojoc s-a mutat cu noua iubită în casa în care a locuit cu fosta soție. Prima reacție a Andreei Popescu

Rareș Cojoc s-a mutat cu noua iubită! Fostul campion și-a dus relația cu fotomodelul Claudia Dumitru la următorul nivel, iar cei doi împart acum aceeași casă. Andreea Popescu a aflat vestea și a avut o reacție pe măsură.

Numai că locul în care a ales să locuiască alături de Claudia face situația mult mai interesantă. Este chiar casa în care Rareș a locuit ani la rând împreună cu Andreea Popescu. Da, fix locuința în care cei doi și-au construit familia este acum împărțită de fostul campion cu noua lui iubită.

Iar Andreea știe foarte bine ce se întâmplă. Fosta soție a lui lui Rareș Cojoc a spus că este greu de digerat ce se întâmplă, dar că face compromisuri pentru copiii ei.

Rareș Cojoc s-a mutat cu noua iubită

După 15 ani petrecuți împreună, Andreea și Rareș au rămas legați prin copii. Iar influencerița a spus că, indiferent ce s-a întâmplat între ei, nu vrea ca despărțirea să se transforme într-un război.

„Ce pot să vă zic eu foarte, foarte sincer este că eu am ales liniștea copiilor mei și asta înseamnă liniștea dintre mine și tatăl lor. Atâta timp cât între mine și Rareș există o comunicare extraordinară, prietenie și relație bazată pe respect, cred că trebuie să faci niște compromisuri”, a explicat Andreea Popescu pe Instagram.

Cu alte cuvinte, Andreea a ales să înghită unele lucruri și să nu pună paie pe foc. Pentru ea, copiii sunt motivul pentru care relația cu Rareș trebuie să rămână una civilizată. Bruneta a spus că nu i-a fost ușor când a aflat că fostul soț s-a mutat cu actuala iubită.

Andreea Popescu a recunoscut că e geloasă!

Andreea a recunoscut că a fost extrem de geloasă când și-a văzut fostul soț alături de Claudia Dumitru. Ea a spus că, după 15 ani împărțiți cu același om, n-avea cum să fie totul „floare la ureche”.

„Am avut o gelozie, pentru că am stat 15 ani împreună. Aș minți să spun că nu am simțit nimic sau că nu există sentimente pentru Rareș. Sunt 15 ani în care mi-am împărțit viața alături de un om, am trecut prin atât de multe lucruri. M-a deranjat, era cam ciudat să vezi asta… au fost niște stări, niște trăiri prin care a trebuit să trec”, a spus Andreea.

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