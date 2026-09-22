Româncă, acuzată că și-a lăsat iubitul italian fără 58.500 de euro. Banii au fost pierduți la păcănele

Româncă, acuzată că și-a lăsat iubitul italian fără 58.500 de euro. Banii au fost pierduți la păcănele
Zeci de mii de lei pierduți la pariuri / Sursa foto: Pexels
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O relație începută în Italia s-a transformat într-un proces cu acuzații grave, după ce un bărbat de 55 de ani susține că a pierdut 58.500 de euro și mai multe bijuterii din cauza fostei sale partenere. Românca, în jur de 30 de ani, este judecată la Torino pentru presupusa înșelăciune, însă versiunea ei asupra poveștii este cu totul diferită.

Potrivit anchetatorilor, între iunie și noiembrie 2022, femeia ar fi primit de la italian sume importante de bani și obiecte de valoare. La început, aceasta i-ar fi cerut sprijin financiar invocând probleme familiale și necesitatea unor cheltuieli urgente. Printre motivele prezentate s-ar fi numărat tratamentele medicale ale bunicii sale și anumite datorii.

Sursa foto: Pexels

Cum a obținut românca banii

Ulterior, relația ar fi căpătat și o componentă financiară mai amplă. Românca i-a vorbit partenerului despre planuri de viitor care includeau cumpărarea unui teren și preluarea unui restaurant în Torino. Italianul ar fi avut încredere în aceste proiecte și ar fi continuat să îi ofere bani.

Pentru a obține fonduri suplimentare, bărbatul ar fi ajuns inclusiv să amaneteze bijuterii de familie. Acuzațiile procurorilor susțin că, după ce resursele financiare ale acestuia s-au epuizat, relația s-a încheiat, iar o parte importantă din bani ar fi fost pierdută la jocuri de noroc și pariuri.

Apărarea femeii contestă însă acuzațiile și susține că între cei doi a existat o relație sentimentală reală. Avocații afirmă că banii și bunurile au fost oferite voluntar, iar italianul ar fi cunoscut inclusiv problema ei legată de jocurile de noroc.

După plângere, cei doi ar fi încercat să ajungă la o înțelegere. Femeia a achitat două tranșe de câte 1.000 de euro, însă ulterior legătura dintre ei s-a rupt. Românca nu s-a prezentat la termenele de judecată de până acum, iar următoarea ședință fiind programată pentru 26 noiembrie în Torino.

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