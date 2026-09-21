După moartea unchiului său, un italian a descoperit peste 1 milion de euro în seiful lui. Motivul ireal pentru care nu poate cheltui niciun ban

După moartea unchiului său, un italian a descoperit peste 1 milion de euro în seiful lui. Motivul ireal pentru care nu poate cheltui niciun ban
Un italian a devenit milionar, dar nu poate cheltui banii / Sursa foto: Shutterstock
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A devenit milionar după moartea unchiului său, însă averea pe care a descoperit-o nu îi este, deocamdată, de niciun folos. Un bărbat din Italia a găsit în seiful rudei sale o sumă uriașă de bani, dar s-a lovit rapid de o problemă neașteptată, căci bancnotele nu mai pot fi schimbate în mod obișnuit.

Stefano a făcut descoperirea în timpul procedurilor legate de moștenirea unchiului său. În seif se aflau peste 1,5 miliarde de lire italiene, moneda folosită în Italia înainte de adoptarea euro. La valoarea oficială de conversie, suma ar ajunge la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Surpriza s-a transformat însă într-o situație complicată atunci când bărbatul a încercat să transforme banii în moneda actuală. Pentru că lirele au fost retrase din circulație în urmă cu mai bine de două decenii, schimbarea lor este posibilă doar în condiții speciale.

Lirele italiene nu pot fi schimbate în euro

Stefano a apelat inițial la o bancă pentru a afla dacă poate recupera valoarea banilor găsiți. Cazul a ajuns ulterior la Banca Italiei, însă solicitarea sa nu a fost acceptată. Problema principală este legată de termenul legal în care putea fi cerută conversia bancnotelor.

În anumite situații, persoanele care dețin lire italiene mai pot solicita schimbarea acestora în euro, însă trebuie să demonstreze că au făcut demersurile necesare într-o perioadă stabilită de autorități, între decembrie 2011 și februarie 2012. De asemenea, este necesară existența unor documente care să confirme că dreptul de conversie a fost menținut.

În cazul lui Stefano, banii au fost descoperiți abia recent, după decesul unchiului. Astfel, nu există o dovada că a fost depusă o cerere în intervalul prevăzut de lege.

Bărbatul nu este însă dispus să renunțe atât de ușor la averea găsită. El a apelat la o asociație specializată pentru a afla dacă există o soluție legală prin care poate transforma vechile bancnote în euro.

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