Povestea de succes a unei antreprenoare din Buzău. A cucerit juriul „Chefi la cuțite“, iar acum a primit statutul de Furnizor al Casei Regale a României

Povestea de succes a unei antreprenoare din Buzău. A cucerit juriul „Chefi la cuțite“, iar acum a primit statutul de Furnizor al Casei Regale a României
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O poveste construită în jurul gastronomiei românești ajunge la un nou capitol important. Ana Maria Mircea, o antreprenoare din Buzău, a reușit să transforme pasiunea pentru bucătăria tradițională într-un proiect gastronomic care a ajuns să fie recunoscut inclusiv de Casa Regală a României.

Parcursul său a atras atenția publicului și prin participarea la emisiunea „Chefi la cuțite”, unde buzoianca a ales să pună în valoare unul dintre produsele reprezentative ale zonei sale. Preparatul prezentat în cadrul competiției a avut la bază babicul de Buzău, un produs tradițional atestat, combinat cu brânză de Horezu și tăieței. Alegerea ingredientelor a fost una menită să demonstreze că produsele românești pot sta la baza unor preparate reinterpretate într-o manieră modernă.

Povestea de succes a unei antreprenoare din Buzău

Experiența din televiziune reprezintă însă doar una dintre etapele parcursului profesional al antreprenoarei. În orașul natal, Ana Maria Mircea administrează, alături de soțul său, restaurantul Dacia Romanian Dining, un proiect gastronomic lansat în urmă cu aproximativ doi ani și construit în jurul ideii de promovare a bucătăriei românești.

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Restaurantul face parte din conceptul DACIA Romanian Taste, care urmărește să aducă în atenția publicului ingrediente locale, rețete tradiționale și produse specifice zonei Buzăului. Proiectul pune accent pe ceea ce compania descrie drept patrimoniu gastronomic local și pe utilizarea unor produse inspirate din zona UNESCO Ținutul Buzăului.

Un nou pas important în dezvoltarea acestui concept a venit odată cu acordarea statutului de Furnizor al Casei Regale a României pentru produse și servicii de catering. Distincția a fost acordată companiei DACIA Romanian Gourmet, parte a conceptului DACIA Romanian Taste.

Foto: Facebook

Prin intermediul daciadining.ro, compania își prezintă conceptul gastronomic și direcția prin care își propune să transforme bucătăria tradițională într-o experiență adresată inclusiv turismului cultural și segmentului premium.

Anul 2026 marchează un moment simbolic pentru proiect. Se împlinesc 160 de ani de la fondarea Casei Regale și a statului român modern, iar DACIA Romanian Taste a participat în calitate de Furnizor al Casei Regale la Garden Party-ul organizat la Palatul Elisabeta. Evenimentul a reunit aproximativ 2.000 de invitați.

De la babicul de Buzău prezentat în fața juraților „Chefi la cuțite” până la evenimentele organizate sub patronajul Casei Regale, povestea daciadining.ro are în centru aceeași direcție: valorificarea ingredientelor și tradițiilor românești printr-o abordare modernă.

Foto: Facebook

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