Narcis Bujor, acuzat că a încălcat contractul de la Insula Iubirii. Suma uriașă pe care ar trebui să o plătească

Narcis Bujor se află în centrul unei noi controverse după participarea sa la „Insula Iubirii”. Ispita masculină a atras atenția nu doar prin aparițiile sale în emisiune, ci și prin informațiile apărute ulterior despre viața sa personală și despre presupusa relație pe care ar fi avut-o înainte de plecarea în Thailanda.

CANCAN a dezvăluit că Narcis Bujor ar fi plecat la filmările pentru „Insula Iubirii” având deja o relație în afara emisiunii. Femeia se numește Alina, iar cei doi ar forma un cuplu încă din anul trecut. Relația lor nu ar fi fost una ascunsă, întrucât cei doi s-ar fi afișat împreună și ar fi apărut inclusiv în proiecte profesionale. (VEZI MAI MULTE INFORMAȚII AICI)

Narcis Bujor, în centrul unui scandal la „Insula Iubirii”

Situația a devenit cu atât mai discutată cu cât participarea lui Narcis la „Insula Iubirii” presupune respectarea unor reguli contractuale stricte. În cazul în care informațiile apărute în presă privind relația sa de dinaintea emisiunii se confirmă și dacă aceasta contravine prevederilor contractuale asumate pentru participarea la show, ispita ar putea fi obligată să suporte consecințele prevăzute în contract.

Potrivit informațiilor apărute în presă, în cazul lui Narcis Bujor este vehiculată o sumă de 50.000 de euro în legătură cu încălcarea unei clauze contractuale. Această sumă apare în contextul discuțiilor despre obligațiile pe care concurenții și ispitele le au înainte, în timpul și după participarea la „Insula Iubirii”.

În același timp, în spațiul public a apărut și o altă sumă. Bursucu, una dintre persoanele implicate în proiectele de promovare și comentare a emisiunii, a vorbit despre existența unei clauze contractuale de 300.000 de euro pentru dezvăluirea unor informații confidențiale și oferirea de spoilere despre ceea ce se întâmplă în cadrul sezonului.

Potrivit CANCAN, relația dintre Narcis și Alina ar fi început cu mult timp înainte de plecarea acestuia în Thailanda, iar imaginile publice cu cei doi ar reprezenta unul dintre elementele care au alimentat aceste informații. În plus, faptul că aceștia ar fi continuat să se afișeze împreună după încheierea filmărilor a atras și mai mult atenția asupra situației.

Narcis Bujor ar fi ajuns în atenția producătorilor „Insula Iubirii”, după apariția unor informații care ar putea ridica semne de întrebare în legătură cu participarea sa la emisiune. Situația ar fi generat discuții în cadrul echipei de producție și al postului Antena 1, fiind analizate informațiile apărute în spațiul public despre ispita masculină.

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