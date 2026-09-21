Narcis Bujor, acuzat că a încălcat contractul de la Insula Iubirii. Suma uriașă pe care ar trebui să o plătească

Narcis Bujor, acuzat că a încălcat contractul de la Insula Iubirii. Suma uriașă pe care ar trebui să o plătească
Galerie Foto 8
Narcis Bujor
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Narcis Bujor se află în centrul unei noi controverse după participarea sa la „Insula Iubirii”. Ispita masculină a atras atenția nu doar prin aparițiile sale în emisiune, ci și prin informațiile apărute ulterior despre viața sa personală și despre presupusa relație pe care ar fi avut-o înainte de plecarea în Thailanda. 

CANCAN a dezvăluit că Narcis Bujor ar fi plecat la filmările pentru „Insula Iubirii” având deja o relație în afara emisiunii. Femeia se numește Alina, iar cei doi ar forma un cuplu încă din anul trecut. Relația lor nu ar fi fost una ascunsă, întrucât cei doi s-ar fi afișat împreună și ar fi apărut inclusiv în proiecte profesionale. (VEZI MAI MULTE INFORMAȚII AICI)

Narcis Bujor, în centrul unui scandal la „Insula Iubirii”

Situația a devenit cu atât mai discutată cu cât participarea lui Narcis la „Insula Iubirii” presupune respectarea unor reguli contractuale stricte. În cazul în care informațiile apărute în presă privind relația sa de dinaintea emisiunii se confirmă și dacă aceasta contravine prevederilor contractuale asumate pentru participarea la show, ispita ar putea fi obligată să suporte consecințele prevăzute în contract.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

Potrivit informațiilor apărute în presă, în cazul lui Narcis Bujor este vehiculată o sumă de 50.000 de euro în legătură cu încălcarea unei clauze contractuale. Această sumă apare în contextul discuțiilor despre obligațiile pe care concurenții și ispitele le au înainte, în timpul și după participarea la „Insula Iubirii”.

În același timp, în spațiul public a apărut și o altă sumă. Bursucu, una dintre persoanele implicate în proiectele de promovare și comentare a emisiunii, a vorbit despre existența unei clauze contractuale de 300.000 de euro pentru dezvăluirea unor informații confidențiale și oferirea de spoilere despre ceea ce se întâmplă în cadrul sezonului.

Potrivit CANCAN, relația dintre Narcis și Alina ar fi început cu mult timp înainte de plecarea acestuia în Thailanda, iar imaginile publice cu cei doi ar reprezenta unul dintre elementele care au alimentat aceste informații. În plus, faptul că aceștia ar fi continuat să se afișeze împreună după încheierea filmărilor a atras și mai mult atenția asupra situației.

Narcis Bujor ar fi ajuns în atenția producătorilor „Insula Iubirii”, după apariția unor informații care ar putea ridica semne de întrebare în legătură cu participarea sa la emisiune. Situația ar fi generat discuții în cadrul echipei de producție și al postului Antena 1, fiind analizate informațiile apărute în spațiul public despre ispita masculină.

Bianca Iotu nu-l „iartă” pe fostul ei! Blonda care a comis-o cu Narcis la Insula Iubirii, mesaj pentru viitoarea iubită a lui Remi

Am găsit-o pe Kennya, dominatoarea lui Narcis. Nattasha l-a dat de gol din prima: ”Avem o prietenă comună”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cum au reacționat copiii lui Tily Niculae când au aflat despre divorțul părinților. Ce s-a întâmplat cu Sofia și Radu
Cum au reacționat copiii lui Tily Niculae când au aflat despre divorțul părinților. Ce s-a întâmplat cu Sofia și Radu
Zodia care dă lovitura în plan financiar în ultima săptămână din septembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Proiecte plătite triplu”
Zodia care dă lovitura în plan financiar în ultima săptămână din septembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Proiecte plătite triplu”
Fane Văncică, în doliu! A murit fratele său: ”Inima mea este sfâșiată!”
Fane Văncică, în doliu! A murit fratele său: ”Inima mea este sfâșiată!”
Reacția ilară a lui Cheloo după ce Irina Fodor a deschis cursa alături de un robot: ”Avem o aversiune patologică”
Reacția ilară a lui Cheloo după ce Irina Fodor a deschis cursa alături de un robot: ”Avem o aversiune patologică”
Dani Oțil l-a ironizat subtil pe Marcel de la Insula Iubirii. Filmarea s-a viralizat!
Dani Oțil l-a ironizat subtil pe Marcel de la Insula Iubirii. Filmarea s-a viralizat!
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Mediafax
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT
Gandul.ro
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Prosport.ro
Cum arată azi Tania Budi, femeia care a fost asociată cu Gigi Becali: „Păcatele le-am spovedit, n-am atins-o în viața mea”
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat
Adevarul
Câte puncte primești la pensie dacă ai făcut armata. Cum se ia în calcul stagiul militar în funcție de perioada în care l-ai executat
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Mediafax
„Am avut încredere în Călin Georgescu". Victima din dosarul lui Georgescu rupe tăcerea
Oana Radu a slăbit 16 kilograme în 46 de zile. Transformarea artistei este incredibilă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Radu a slăbit 16 kilograme în 46 de zile. Transformarea artistei este incredibilă
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
Click.ro
Tragedie pentru Cindy Crawford! Fiul ei, modelul Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu două doze dintr-o terapie experimentală
Digi 24
Progres major în tratamentul cancerului. Un băiat de 3 ani cu metastaze s-a vindecat cu două doze dintr-o terapie experimentală
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT
Digi24
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
go4it.ro
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT
Gandul.ro
Omul care i-ar fi făcut legătura lui Călin Georgescu cu afaceristul din Buzău, audiat la DIICOT
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.