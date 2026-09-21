Virgiliu Stroescu, adevărul despre consumul de fructe la micul dejun. Cât de sănătoase sunt, de fapt

Micul dejun este considerat de multe persoane una dintre mesele importante ale zilei, iar fructele se află printre alegerile preferate atunci când vine vorba despre prima masă. Sunt ușor de consumat, au un conținut ridicat de apă și oferă organismului vitamine și minerale. Totuși, modul în care sunt consumate poate influența felul în care organismul procesează zaharurile din ele.

Medicul Virgiliu Stroescu a explicat ce se întâmplă atunci când fructele sunt consumate pe stomacul gol. Potrivit acestuia, lipsa altor alimente în stomac permite fructelor să fie procesate mai rapid, datorită compoziției lor, în care apa și fibrele ocupă un loc important.

Cât de sănătoase sunt fructele consumate la micul dejun

Un aspect asupra căruia medicul atrage atenția este diferența dintre fructul întreg și sucul obținut din acesta. Atunci când o portocală este consumată ca atare, fibrele din pulpă ajung în organism și contribuie la încetinirea procesului prin care zaharurile sunt absorbite.

Situația se schimbă atunci când fructul este transformat în suc. Prin stoarcere, o mare parte dintre fibre este eliminată, iar băutura rămasă conține în principal lichid și zaharuri naturale. Astfel, acestea pot ajunge mai rapid în organism, ceea ce poate determina o creștere mai bruscă a glicemiei.

Virgiliu Stroescu subliniază și rolul fibrelor atunci când alimentația conține cantități mari de dulciuri. Acestea pot încetini digestia și absorbția glucidelor, contribuind la o creștere mai graduală a glicemiei.

„Când vezi că ai mâncat multe dulciuri, aruncă fibre și atunci ele încetinesc metabolismul. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Am trei portocale și un pahar. Iau portocalele, le storc, arunc tot ce era acolo că iau numai zeama, și beau. Altul mănâncă portocalele ca atare. Ce se întâmplă când mănânci portocala întreagă? Având fibre, ea se metabolizează mult mai încet. Glicemia nu crește brusc, pentru că fibrele spun: „nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, că avem suficient timp, hai!” Și atunci fibrele fac ca hiperglicemia să nu crească. În momentul în care beau zeama de portocale, care e numai dulce, dar fără fibre în ea, imediat țâșnesc glucidele în sus, dau hiperglicemie și ai stări rele”, a transmis medicul.

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