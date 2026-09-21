Erling Haaland vrea să plece de la Manchester City! Care este motivul și la ce club visează

Erling Haaland vrea să plece de la Manchester City! Care este motivul și la ce club visează
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Erling Haaland, nemulțumit de situația de la Manchester City. Sursa foto: Profimedia
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Vești proaste pentru suporterii clubului Manchester City: Erling Haaland vrea să părăsească echipa la finalul sezonului! Potrivit presei internaționale, vikingul norvegian se gândește la un transfer la FC Barcelona. Află mai multe detalii!

Haaland vrea să plece de la Manchester City

Sportivul norvegian ar avea mai multe nemulțumiri care l-au făcut să se îndrepte cu pași repezi către un transfer. Erling Haaland ar prefera FC Barcelona în detrimentul unei mutări la Real Madrid, potrivit football365.com.

Clubul nu a mai câștigat titlul în Premier League de două sezoane, deși au cucerit FA Cup și League Cup în ultimul sezon al lui Guardiola pe banca tehnică. Plecarea lui Pep și ultimele două reușite ale lui Liverpool și Arsenal în Premier League au alimentat zvonurile potrivit cărora Haaland ar fi nemulțumit la Man City.

Ce probleme ar avea norvegianul

Potrivit presei străine, Haaland vrea să câștige trofee importante în campionat și să lupte pentru Liga Campionilor. Din păcate, acesta își dorește obiective pe care Manchester City nu a reușit să le atingă în ultimii ani.

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Printre nemulțumirile atacantului se numără și proiectul de la Etihad Stadium și mutările făcute de club, începând cu numirea lui Enzo Maresca în locul lui Pep Guardiola.

Presa din Spania susține că Erling „intenționează să plece” la finalul sezonului curent. Echipele la care și-ar dori un transfer sunt FC Barcelona și Real Madrid, prima dintre ele fiind preferată de vikingul norvegian devenit viral la Cupa Mondială 2026.

Erling Haaland vrea la FC Barcelona

Se pare că Barcelona îl consideră pe Haaland „o soluție deosebit de atractivă” pentru problema din centrul atacului, mai ales după ce nu a reușit să îl transfere pe atacantul lui Atletico Madrid, Julian Alvarez, în vară.

Agentul lui Haaland și emisarii Barcelonei s-ar fi întâlnit deja de două ori, la Londra și la Paris. Se pare că echipa norvegianului își dorește să ajungă la un acord cât mai curând posibil. În calcul a fost luat și un transfer la Real Madrid, dar cel mai probabil Erling va spune pas din cauza prezenței lui Kylian Mbappé și Vinicius Junior.

„El este mult mai favorabil unei mutări la echipa lui Hans-Dieter Flick, unde consideră că s-ar integra mult mai bine”, susține presa spaniolă.

Erling Haaland, o mașinărie de goluri

Erling Haaland vrea să plece de la Manchester City! Care este motivul și la ce club visează

Sursa foto: Profimedia

Fostul fundaș al lui Liverpool, Jamie Carragher, crede că Erling Haaland va înscrie 1.000 de goluri în carieră înainte de retragere. Din cele 322 de goluri marcate până acum, 167 au fost înscrise pentru Manchester City.

„Pur și simplu nu îmi pot imagina ca Haaland să nu înscrie 1.000 de goluri sau să nu devină cel mai bun marcator din toate timpurile. Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător în ceea ce privește golurile și cifrele, iar el face asta în fiecare meci – dar pentru că o face atât de des, nu mai pare ceva atât de extraordinar.

Tocmai a marcat două goluri în deplasare, în Liga Campionilor – pentru orice alt atacant, ar fi o seară extraordinară. În cazul lui, pare o seară obișnuită. Pur și simplu nu văd cum ar putea să nu ajungă cel mai mare marcator sau să nu înscrie mai multe goluri decât a reușit vreun alt jucător până acum”, a spus Jamie Carragher pentru CBS Sports.

Paul Merson, legenda lui Arsenal, crede că Haaland ar putea ajunge la 1.000 de goluri doar dacă va continua să joace pentru un club de top, precum Manchester City.

„Problema este că, pe măsură ce îmbătrânești, vei ajunge să joci pentru o echipă mai slabă. Iar dacă joci pentru o echipă mai slabă, înseamnă că aceasta are mai puțini jucători de top. Dacă nu are jucători mai buni, nu vei marca la fel de multe goluri.

Ar trebui să joace la cel mai înalt nivel, alături de jucători de top, foarte, foarte mult timp. Dar este o mașinărie. 1.000 de goluri? Va fi greu, pentru că trebuie să își păstreze în același timp și motivația. Este deja de ceva vreme în fotbal.

Vorbim despre încă șase sau șapte ani la cel mai înalt nivel. În cele din urmă, acest lucru își pune amprenta. Apar multe accidentări. Dar dacă mi-ai spune că va rămâne la Manchester City în următorii șapte-opt ani, atunci aș spune: da, cine știe? Ar putea reuși”, a declarat Paul Merson pentru Sky Sports.

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