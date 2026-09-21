Motivul pentru care Bella Santiago și Nicu Grigore de la Power Couple nu și-au terminat casa: ”Am avut parte de un mic accident”

Bella Santiago și Nicu Grigore au avut parte de o vară agitată, cu multe proiecte, filmări și momente de neuitat. Cei doi au bifat mai multe escapade, însă perioada petrecută peste hotare le-a creat și probleme. Acum, cântăreața și soțul ei s-au întors în București și vor să se concentreze pe un proiect important pentru familia lor și anume finalizarea casei pe care o construiesc în Otopeni.

Locuința este ridicată cu banii câștigați de cei doi din proiectele în care au fost implicați de-a lungul timpului, inclusiv emisiuni precum Power Couple și Survivor. Casa are o structură metalică și este concepută în stilul unei construcții tip A, cu trei dormitoare și un spațiu generos destinat zonei de zi.

Lucrările nu au avansat însă atât de repede pe cât și-ar fi dorit. Programul încărcat din ultimele luni i-a ținut departe de șantier, iar vacanțele au fost o altă ocazie de a lua o pauză de la treburile casnice. Bella Santiago și Nicu Grigore au ajuns inclusiv în Delta Dunării și la Tarnița, înainte de escapada din Grecia.

Bella Santiago, probleme în Grecia

Vacanța din Zakynthos a fost una frumoasă, dar nu lipsită de peripeții pentru artistă. În timpul unei vizite în zona Navagio, Bella a încercat să obțină o fotografie mai bună a celebrei plaje și a navei eșuate. Pentru că accesul pe plajă este restricționat, artista a încercat să fotografieze obiectivul de la distanță.

În timp ce se apropia de gardul care delimita zona, cântăreața și-a prins capul între bare și a rămas blocată. Momentul a speriat-o, însă a reușit în cele din urmă să se elibereze singură.

„A fost superb, doar că am avut parte de un mic accident acolo la Navagio. Nu se mai dă voie să cobori pe plajă, la corabia naufragiată. Am văzut-o de sus și am încercat să fac o poză mai bună. Era îngrădit locul și mi-a rămas băgat capul prins între zăbrelele de la gard, a rămas înțepenit acolo. Pur și simplu, s-a blocat capul acolo, dar am reușit să ies singură până la urmă. Mă panicasem foarte tare inițial.”, a povestit Bella Santiago pentru Click.ro.

Cei doi au revenit acum în Capitală și speră să încheie cât mai curând lucrările la locuința din Otopeni. Deși nu se grăbesc să se mute, Bella Santiago și Nicu Grigore vor să vadă casa finalizată după perioada aglomerată pe care au traversat-o. Pentru ei, proiectul reprezintă un pas important și își doresc ca fiecare încăpere să fie amenajată așa cum și-au imaginat-o.

„Nu este încă terminată, mai avem de lucru la ea. Trebuie să muncim dacă vrem s-o terminăm mai repede. Nu e vreo grabă mare totuși pentru că avem unde să dormim. Vara aceasta a fost nebunie, am fost și în vacanță, am avut filmări multe, nu poți să stai numai să muncești la casă, trebuie să te mai și relaxezi. Am fost și în Deltă, și la Târnița.”, a mai spus Bella Santiago.

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