Ce insule din Grecia poți vizita în luna octombrie. Prețurile scad cu 20% la cazări

Dacă ai câteva zile libere în luna octombrie, află că încă mai poți merge la plajă în Grecia. Cu toate că a venit toamna, primele zile din această lună vor fi călduroase și plajele mai „aerisite” de turiști. Află care sunt cele patru insule pe care le poți vizita!

Ce insule din Grecia poți vizita în octombrie

Potrivit Greek Reporter, în luna octombrie poți descoperi – dacă nu ai făcut-o deja – Santorini, Mykonos, Corfu și Kefalonia. Aceste destinații sunt potrivite pentru o escapadă de toamnă din câteva puncte de vedere: căldura se domolește și numărul turiștilor scade aproape la jumătate.

Un alt punct forte îl reprezintă și prețurile la cazări, care în octombrie pot fi și cu 20% mai mici, potrivit sursei citate. În plus, dacă ești genul de turist care adoră să viziteze locurile în care se află, nu doar să stea la soare, află că obiectivele turistice sunt mai puțin aglomerate în această perioadă din an.

Fiecare dintre aceste locații oferă o experiență diferită, de la peisajele spectaculoase și plajele celebre până la orașe istorice, sate tradiționale și vestigii culturale.

Când trebuie să faci rezervările

Dacă vrei o escapadă în octombrie, cel mai bine este să nu lași rezervarea la hotel sau pensiune pe ultima sută de metri. Este recomandat să îți alegi cazarea cu cel puțin două luni înainte, adică pe la începutul lui august.

Doar așa te poți asigura că vei avea parte de oferte speciale și că-ți poți rezerva o cameră de hotel drăguță pentru concediu.

Cum este vremea în Grecia în octombrie?

Cu toate că temperaturile scad în lunile septembrie și octombrie, apa mării rămâne plăcută. Este potrivită pentru a face baie și acest lucru se datorează temperaturilor ridicate din luna iulie. Așa că, dacă mergeți în concediu, aveți grijă să împachetați și câteva costume de baie!

Potrivit meteorologilor din Grecia, în Santorini, în luna octombrie, temperaturile pot atinge 22-24 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea coboară până la 16-18 grade Celsius. Apa mării va avea o temperatură de 22 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că este potrivită pentru înot.

În Mykonos, temperaturile ating 19-21 de grade Celsius, iar apa mării atinge temperaturi de 21-22 de grade.

În Corfu, temperaturile pe timp de zi pot atinge și 21-23 de grade Celsius, iar cele de pe timpul nopții 13-15 grade Celsius. Apa mării este potrivită pentru înotat în prima jumătate a lunii – 21-22 de grade Celsius.

În Kefalonia, ziua se pot înregistra și temperaturi de 22-24 de grade Celsius, iar noaptea de 13-17 grade Celsius. Apa mării este potrivită pentru înot tot în prima jumătate a lunii, având o temperatură de 22-24 de grade Celsius.

Cum este Santorini toamna

În octombrie, insula Santorini are o temperatură medie de aproximativ 21°C, în timp ce temperatura medie a mării ajunge la 23°C. Pentru turiști, unul dintre marile avantaje este reducerea aglomerației. Străduțele nu mai sunt la fel de pline ca în timpul verii, iar vizitatorii se pot bucura mai relaxat de celebra calderă și de peisajele spectaculoase ale insulei.

Mykonos în luna octombrie

Mykonos are o temperatură medie de aproximativ 19°C, iar temperatura medie a mării este de 22°C. Pe scurt, poți petrece lejer zilele la plajă, mai ales atunci când vremea este însorită. Perioada este potrivită și pentru cei care vor să descopere o altă latură a insulei. Mykonos este asociată în special cu petrecerile, însă are și o istorie bogată, care poate fi explorată mai ușor atunci când aglomerația este mai redusă.

Corfu pe timp de toamnă

Octombrie poate fi un moment potrivit pentru a descoperi fortăreața și centrul istoric al insulei Corfu. Temperatura medie este de aproximativ 19°C, iar temperatura medie a mării ajunge la 22°C. Vremea este favorabilă plimbărilor și explorării orașului, a monumentelor și a tradițiilor locale. Turiștii se pot bucura de insulă fără căldura intensă și aglomerația caracteristice lunilor de vară.

Insula Kefalonia, potrivită pe final de sezon

Kefalonia este cunoscută pentru apele sale în diferite nuanțe de albastru. În octombrie, temperatura medie a aerului este de aproximativ 18°C, iar temperatura medie a mării ajunge la 23°C. Insula este presărată cu sate tradiționale și are o cultură bogată. O vacanță de toamnă poate fi o ocazie bună pentru a combina timpul petrecut în apropierea mării cu plimbările și explorarea comunităților locale.

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