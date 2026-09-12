Unde se află „Insula Purcelușilor”, locul în care poți înota alături de porci sălbatici. Peisajele sunt ca în paradis!

În Grecia există un loc unde o baie în apele turcoaz ale Mării Ionice poate avea un musafir neașteptat: un porc care coboară din vegetație direct pe plajă. Insula se numește Atokos și se află în apropiere de Lefkada, între această insulă și Ithaca. Află mai multe detalii!

Unde se află „Insula Purcelușilor” din Grecia

Atokos este o insulă mică, accidentată și nelocuită. Aici nu vei găsi sate, hoteluri, restaurante sau servicii turistice clasice, iar accesul se face pe mare. În ultimii ani, locul a devenit cunoscut printre turiști tocmai datorită porcilor sălbatici care pot fi văzuți în zona uneia dintre plajele sale.

Atokos este situată în Marea Ionică, în apropierea Lefkadei și a insulei Ithaca. Face parte dintr-un grup de insule și insulițe din această zonă și este cunoscută pentru peisajul său sălbatic, cu stânci abrupte, vegetație densă și golfuri cu apă limpede.

Insula este privată și nu are o așezare permanentă. Nu există un port, iar turiștii ajung aici cu ambarcațiuni private sau în cadrul excursiilor organizate din Lefkada și împrejurimi.

Autoritatea oficială de turism a Greciei prezintă Lefkada drept una dintre principalele destinații pentru navigație și excursii pe mare către insulele și golfurile din Marea Ionică.

Da, pe plajă pot apărea porcii!

Povestea care a făcut Atokos celebră nu este un mit. Porcii sălbatici pot fi văzuți în apropierea țărmului, iar uneori ajung chiar pe plajă.

Animalele trăiesc în mediul natural al insulei și pot coborî din zona împădurită către apă. Unii turiști și operatori locali au avut norocul să întâlnească porci care se plimbă pe lângă mal sau intră în apa puțin adâncă.

Totuși, există un detaliu important de precizat: nu există nicio garanție că veți vedea porcii dacă ajungeți aici. Prezența lor depinde de momentul zilei și de comportamentul animalelor. Uneori pot apărea mai multe exemplare, alteori turiștii nu întâlnesc niciunul.

Tocmai această incertitudine face ca întâlnirea să fie una specială. Poți ajunge pentru o baie în Marea Ionică și să pleci cu o fotografie pe care nu te-ai fi așteptat niciodată să o faci în Grecia, potrivit Mediafax.

„Insula Purcelușilor”, atracția majoră a insulei Atokos

Zona cunoscută de turiști drept Pig Beach sau „Pigs Bay” este unul dintre principalele puncte de oprire pentru excursiile cu barca din regiune.

Apele din jurul insulei sunt limpezi și potrivite pentru înot și snorkeling, iar peisajul este dominat de stânci și vegetație. Unele excursii din Lefkada includ o oprire la Atokos de aproximativ o oră. Turiștii au posibilitatea să înoate și să exploreze zona înainte de a continua traseul.

Cum ajungi pe Atokos

Nu există feriboturi regulate sau transport public către Atokos. Singura modalitate de a ajunge pe insulă este pe mare, cu o ambarcațiune privată sau în cadrul unei excursii organizate.

Din zona Lefkada, în special din Nydri și Perigiali, sunt disponibile excursii care includ Atokos în traseu. Unele combină vizita la „Piggy Island” cu opriri în Ithaca, Meganisi, la peștera Papanikolis sau în alte golfuri ale Mării Ionice.

Pentru cei care preferă o experiență mai privată, există și posibilitatea închirierii unei ambarcațiuni cu skipper. Condițiile pe mare și traseele pot fi însă modificate în funcție de vreme.

Ce găsești pe insulă

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Atokos nu este genul de destinație în care mergi pentru restaurante, magazine sau viață de noapte. Nu există infrastructura unei stațiuni turistice. Farmecul insulei vine din aspectul ei sălbatic. Nu ai promenadă, beach baruri sau hoteluri, ci golfuri izolate, apă limpede, stânci și vegetație.

Una dintre zonele cunoscute este One House Bay, unde ambarcațiunile pot ancora. Alte golfuri oferă posibilități pentru înot și snorkeling. Turiștii care ajung aici trebuie să vină pregătiți cu apă, mâncare, protecție solară și tot ceea ce au nevoie pentru câteva ore. Nu te poți baza pe existența unor magazine sau restaurante pe insulă.

De ce a devenit Atokos atât de populară

Grecia are sute de insule, însă Atokos a reușit să iasă în evidență printr-un detaliu greu de ignorat: porcii sălbatici care pot apărea pe plajă.

Peisajul ar fi suficient pentru a transforma insula într-o destinație interesantă pentru iubitorii de natură. Apa turcoaz, golfurile izolate și lipsa construcțiilor creează senzația unui loc rămas aproape neatins.

Dar momentul în care un grup de porci apare din vegetație și ajunge pe mal schimbă complet experiența. Așa că, dacă deja căutați destinații de vacanțe inedite pentru anul următor, puteți adăuga „Insula Purcelușilor” pe listă!

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