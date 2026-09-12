Când se consumă mezelurile, de fapt, și în ce cantitate. Mihaela Bilic: „Nu le mâncăm dimineața, la prânz și seara”

Ce cantitate de mezeluri putem consuma, potrivit Mihaelei Bilic. Sursa foto: Shutterstock / Facebook
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Medicul nutriționist a lămurit controversele legate de consumul de mezeluri. Mihaela Bilic a mărturisit care sunt singurele produse de acest fel pe care le putem consuma, dar și momentul potrivit din zi în care trebuie să ne delectăm cu ele. Află și tu când poți mânca mezeluri!

Mezelurile sunt indicate la micul-dejun

Potrivit medicului nutriționist, putem consuma două tipuri de mezeluri: parizerul bun, de calitate, și salamul de Sibiu. Cu toate că Mihaela Bilic ne-a dat „dezlegare” la aceste delicii rapide, nu trebuie să facem exces.

Specialista în nutriție susține că mezelurile trebuie consumate doar dimineața, sub forma unui sendviș sau alături de o omletă. Când vine vorba despre cantitate, medicul spune că porția corectă este de 30 de grame, ceea ce înseamnă aproximativ 3 felii de parizer și 6 feliuțe de salam de Sibiu, potrivit CSID.ro.

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„Parizerul bun și salamul de Sibiu sunt foarte bune. Porție corectă: 30 de grame. Asta înseamnă trei feliuțe, se mănâncă din când în când într-un sendviș, dimineața. Nu mâncăm mezeluri dimineață, prânz și seară. E din cauza frecvenței de consum, nu e din cauza produsului în sine”, explică Mihaela Bilic.

Ce mezeluri recomandă Mihaela Bilic

După cum probabil ați sesizat, medicul recomandă „parizerul bun”. Asta înseamnă că, dacă ne facem poftele din când în când, ar fi indicat să cumpărăm un produs de calitate, care să conțină o cantitate mai ridicată de carne. Este important să citim eticheta înainte de a cumpăra orice mezel.

  • Trebuie să verificați mereu ce cantitate de carne este trecută pe etichetă, precum și cantitatea de sare, grăsimi sau aditivi.

Cu toate că specialista susține că putem mânca aceste produse, nu trebuie să facem exces. Mihaela Bilic este pro „alimente interzise” dacă sunt consumate rar și în cantități moderate. Când vine vorba despre mezeluri, aceasta susține că nu trebuie să reprezinte o masă propriu-zisă, ci o gustare cu care ne delectăm ocazional.

Cum recunoști mezelurile de calitate

Sursa foto: arhivă CANCAN.ro

 

Medicul nutriționist susține că mezelurile de calitate sunt cele crude sau uscate, dar și care au cât mai puține ingrediente trecute pe listă. Mihaela Bilic spune că tot ce trece de cinci ingrediente enumerate nu mai este de calitate și nu trebuie achiziționate.

Specialista a mărturisit că, atunci când vine vorba despre salam, cantitatea permisă este de 25 de grame, adică 6 feliuțe subțiri. Acestea trebuie savurate, nu mâncate pe nerăsuflate, pentru ca noi să ne putem satisface pofta și să nu mai fim tentați să revenim în aceeași zi tot la salam.

„La capitolul mezeluri avem două categorii: mezelurile fierte și cele crud/uscate. Bineînțeles, din punct de vedere nutriție, produsele premium sunt cele crud/uscate.

Și toată Europa are câte un produs reprezentativ: spaniolii au jamónul, italienii prosciutto, iar noi salamul de Sibiu. Este un produs cu indicație geografică protejată.

Cum alegem mezelurile de calitate? Citim eticheta. Carnea trebuie să fie primul ingredient. Carne, slănină, sare, condimente. Nu mai mult de 5 ingrediente.

Însă provocarea cea mai mare este la porția corectă. Porția corectă de mezeluri: 25 de grame. Asta înseamnă că într-o țiplă de 100 de grame, care are 24 de felii, avem 4 porții. 6 feliuțe înseamnă porția corectă. Le puneți pe două felii de pâine și le savurați înghițitură cu înghițitură. Așa mezelurile pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, din când în când, cu măsură”, a mărturisit Mihaela Bilic pe contul ei de Facebook.

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