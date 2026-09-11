Au apărut rezultatele epidemiologice în cazul hotelului din Saturn, unde zeci de turiști s-au îmbolnăvit

DSP a început o anchetă epidemiologică, după ce zeci de turiști, inclusiv copii, cazați la un hotel din Saturn, au acuzat stări de rău. Acum au venit rezultatele, iar acestea indică faptul că numeroase bacterii periculoase se aflau de fapt în mâncarea turiștilor. Hotelul a fost sancționat drastic în urma celor întâmplate.

Săptămâna trecută a fost activat Planul Roșu pe litoralul românesc. Aproape 60 de persoane, dintre care 11 minori, cazate la hotelul din Saturn au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare.

La momentul respectiv, bucătarul hotelului nega existența unor probleme în ceea ce privește mâncarea servită și dădea vina pe obiceiurile alimentare ale turiștilor.

„Sunteţi bolnavi pentru că beţi foarte multe sucuri reci, mâncați ciorbe calde. V-aţi adus de acasă mâncăruri”, spunea bucătar-şef.

Însă, acum, rezultatele anchetei epidemiologice îl contrazic vehement. Se pare că au fost găsite probleme grave în mâncarea ce le-a fost servită turiștilor. Mai exact, în ciulamaua de pui şi piureul de cartofi s-a găsit un cocktail de bacterii periculoase, peste limitele admise. Mai mult, unul dintre angajaţi a fost depistat cu stafilococ auriu.

Hotelul din Saturn a fost sancționat

În urma problemelor pe care le-au avut turiștii, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a demarat un amplu control. Ca urmare, autoritățile au dispus oprirea temporară a prestării serviciilor, retragerea de la comercializare a produselor neconforme și restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate.

Au fost depistate numeroase probleme de igienă, de depozitare, preparare și păstrarea alimentelor. Au fost retrase 523 de kilograme de alimente care, potrivit autorităților, erau păstrate în condiții necorespunzătoare.

De asemenea, s-a constatat și nerespectarea temperaturilor corespunzătoare de păstrare în camerele și agregatele frigorifice, precum și menținerea unor produse finite și preparate culinare la temperaturi neconforme.

Mai mult, în blocul alimentar, rafturile, sistemele de ventilare, hotele, cuptoarele, frigiderele și alte echipamente tehnologice prezentau acumulări de murdărie sau se aflau într-o stare avansată de degradare. Unitatea de cazare a fost sancționată cu amenzi în valoare totală de 100.000 de lei.

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