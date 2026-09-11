Cine va prezenta Premiile Emmy în 2026. Prietenii au avertizat-o pe actriță: „Nu o face”

Mariska Hargitay se pregătește să prezinte Premiile Emmy 2026, deși mai mulți prieteni care au trecut prin aceeași experiență au sfătuit-o să refuze. Actrița din „Law & Order: Special Victims Unit” recunoaște că este o misiune riscantă, dar spune că tocmai provocarea a convins-o să accepte.

Mariska Hargitay va prezenta Premiile Emmy 2026

Mariska Hargitay, în vârstă de 62 de ani, va fi gazda celei de-a 78-a ediții a Premiilor Emmy, programată luni, 14 septembrie. Actrița a povestit că propunerea a surprins-o complet și că nu se gândise niciodată că ar putea ajunge să prezinte una dintre cele mai importante gale din televiziunea americană.

Potrivit Yahoo Entertainment, Hargitay a povestit că, înainte să accepte, a discutat cu prieteni care știau din proprie experiență cât de dificil poate fi să prezinți o gală de premii.

Sfatul primit nu a fost deloc încurajator. Aceștia au avertizat-o să nu accepte misiunea, prezentarea unei asemenea ceremonii fiind considerată un rol dificil și expus criticilor.

Inițial nu a vrut să accepte propunerea

În momentul în care a fost anunțată drept gazda Premiilor Emmy, Mariska Hargitay a descris alegerea drept o „mare onoare” și a spus că este încântată să „celebreze această comunitate extraordinară de oameni care spun povești”.

Actrița a recunoscut ulterior că prima sa reacție atunci când NBC i-a făcut propunerea a fost să refuze.

„La început m-am gândit: «E genul de treabă pentru care nu primești niciun fel de recunoștință. Este dificilă și, orice ai face, ajungi să fii criticat. De ce? De ce aș face asta?»”, și-a amintit Hargitay.

Înainte să ia o decizie, actrița le-a cerut sfatul unor prieteni care prezentaseră la rândul lor gale de premii. Toți i-au dat același răspuns: „Nu o face.”

În cele din urmă, dragostea sa pentru televiziune, dar și dorința de a încerca o nouă provocare au convins-o să accepte.

„M-am gândit de ce iubesc televiziunea. În opinia mea, televiziunea are o capacitate extraordinară de a vindeca”, a explicat Mariska Hargitay.

Mariska Hargitay a decis că merită să-și asume riscul

Actrița era conștientă că rolul de gazdă poate deveni o sabie cu două tăișuri. Prezentatorul unei gale importante trebuie să găsească echilibrul între divertisment, momentele pregătite dinainte și situațiile imprevizibile care apar în timpul unei transmisiuni în direct.

Hargitay a ajuns însă la concluzia că tocmai această incertitudine reprezintă unul dintre motivele pentru care merită să accepte. După o carieră îndelungată în televiziune, actrița a privit oferta drept o oportunitate de a încerca ceva diferit și de a ieși din zona în care publicul s-a obișnuit să o vadă.

Decizia se înscrie într-o perioadă în care vedeta spune că a început să accepte mai ușor provocările și experiențele noi. Pentru Hargitay, riscul unui eventual eșec a devenit astfel mai puțin important decât posibilitatea de a face ceva ce nu mai făcuse până acum.

Se pregătește intens pentru Premiile Emmy

Pregătirea pentru Emmy înseamnă însă un tip diferit de presiune față de activitatea cu care Hargitay este obișnuită. După decenii petrecute pe platourile de filmare, unde scenele pot fi repetate și ajustate, prezentarea unei gale în direct lasă mult mai puțin loc pentru greșeli, spune ea.

În același timp, rolul de prezentatoare îi oferă posibilitatea de a celebra industria în care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei. Hargitay a vorbit despre legătura sa cu televiziunea și despre capacitatea acestui mediu de a crea o experiență comună pentru public.

Actrița este una dintre cele mai longevive vedete ale televiziunii americane. Olivia Benson, personajul pe care îl interpretează în „Law & Order: SVU”, a devenit de-a lungul anilor inseparabil de imaginea sa publică, iar prezentarea Emmy reprezintă o ocazie importantă pentru spectatori de a o vedea într-un rol complet diferit, mai scrie sursa citată.

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