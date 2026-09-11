Ce le-au cerut concurenții de la Insula Iubirii ispitelor după prima noapte. Andreea Homescu i-a dat de gol!

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii începe să scoată la iveală primele gesturi care pot ridica semne de întrebare în cuplurile participante. Deși aventura de pe insula exotică se află abia la început, concurenții par să fi intrat deja în atmosfera testelor, iar apropierea dintre aceștia și ispite începe să devină tot mai vizibilă.

Andreea Homescu, una dintre ispitele feminine din acest sezon, a făcut dezvăluiri despre prima seară petrecută alături de băieții veniți să își testeze relațiile. Potrivit acesteia, concurenții le-ar fi cerut ispitelor să nu povestească partenerelor lor cât de bine s-au simțit în compania lor și, mai ales, faptul că au rămas împreună până în zorii zilei.

Ce le-au cerut ispitelor după prima noapte

Se pare că motivul invocat de băieți ar fi fost unul cât se poate de simplu: nu și-ar fi dorit ca iubitele lor să devină geloase după ce ar fi aflat cât de bine s-au distrat alături de ispite. Cu alte cuvinte, chiar de la începutul experienței, concurenții par să fi început să facă diferența între ceea ce se întâmplă pe insulă și ceea ce ajunge, în cele din urmă, la partenerele lor.

Andreea Homescu a dezvăluit că seara petrecută alături de concurenți a fost una extrem de animată. Atmosfera dintre băieți și ispite ar fi fost una relaxată, iar timpul petrecut împreună s-a prelungit până dimineața. Mai mult, prima noapte ar fi ajuns să se încheie abia în jurul orei 7:00, ceea ce arată cât de repede au început participanții să se acomodeze cu noul context.

Printre concurenții despre care ispita a făcut referire s-ar număra Prințul Marco, Lorenzo și Măcăniță. Aceștia ar fi fost printre cei care s-au apropiat de grupul ispitelor și au profitat din plin de prima seară de distracție.

Deși, la prima vedere, poate părea doar o seară de petrecere, faptul că băieții ar fi preferat ca partenerele lor să nu afle toate detaliile poate căpăta o cu totul altă semnificație în cadrul emisiunii. Insula Iubirii este construită tocmai în jurul sincerității din cuplu, iar orice informație ascunsă sau prezentată diferit poate deveni, ulterior, un motiv de tensiune.

„Băieții ne-au rugat să nu le spunem fetelor că am stat până dimineață și ne-am distrat. Au spus că s-au simțit bine cu noi, dar nu vor ca iubitele să afle și să fie geloase. Prințul Marco, Lorenzo și Mocăniță. Băieții au fost super, abia aștept să înceapă experiența. Ne-am distrat, ne-am făcut… și ce o să ne mai facem. Asta e prima seară și am stat până la 7 dimineața. Îți dai seama ce va mai urma?”, a spus ispita feminină.

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