Fosta iubită a Regelui Charles a murit. Davina Morley, considerată cea mai frumoasă dintre „trandafirii englezești” ai lui Charles

Fosta iubită a Regelui Charles a murit. Davina Morley, considerată cea mai frumoasă dintre „trandafirii englezești” ai lui Charles
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Davina Morley, cea despre care se credea la un moment dat că se va căsători cu Regele Charles, s-a stins din viață. Fosta iubită a monarhului a murit la vârsta de 75 de ani. În urmă cu ani de zile, cei doi erau extrem de îndrăgostiți, iar toată lumea credea că Davina Morley va deveni regină.

Înainte ca prințesa Daiana să îi devină soție, Regele Charles a avut o relație pasională cu Davina Morley. Mulți credeau că aceasta urma să îi fie soție, însă relația lor a fost distrusă înainte ca acest lucru să se întâmple. Acum, fosta iubită a monarhului a murit.

Davina Morley s-a stins din viață în data de 2 septembrie. În ultimele clipe, nepoata magnatului ICI, Lordul McGowan, i-a avut alături pe cei trei fii ai săi: Tom, Billy și Henry. Familia este acum în doliu și a anunțat că în luna noiembrie va avea loc o ceremonie de celebrare a vieții acesteia.

Regele Charles și Davina Morley /Foto: Tatler

Povestea de dragoste dintre Regele Charles și Davina Morley

Davina Morley a fost una dintre cele mai cunoscute foste iubite ale Regelui Charles al III-lea, pe atunci Prinț de Wales. Cei doi au avut o relație intensă în anul 1976. În presa britanică a acelei epoci, Davina Morley era considerată de mulți drept o potențială viitoare regină și fusese supranumită cea mai frumoasă dintre partenerele regelui, din cercul numit simbolic „îngerii lui Charlie”.

La acea vreme, monarhul își propusese să se căsătorească până la vârsta de 30 de ani, așa că acesta se întâlnea cu numeroase potențiale partenere, precum Lady Jane Wellesley, Georgiana Russell, Lady Sarah Spencer, Sabrina Guinness și Anna Wallace. Însă, Davina Morley a fost cea care i-a atras cu adevărat atenția.

Cum Regele Charles și Davina Morley se afișau împreună la numeroase evenimente, mulți credeau că aceasta urmează să îi fie regină. Mai mult, aceasta a fost fotografiată stând alături de regina Elisabeta a II-a și de prințul Philip la un eveniment ecvestru.

Davina Morley l-a cunoscut pe Regele Charles în perioada în care acesta încerca să treacă peste faptul că viitoarea sa soție, regina Camilla, se căsătorise cu Andrew Parker Bowles. Deși Davina câștigase deja aprobarea familiei regale, relația celor doi s-a terminat brusc.

Mai exact, relația acestora s-a încheiat după ce un fost iubit al Davinei a dezvăluit public că locuiseră împreună înainte, un detaliu considerat un obstacol de netrecut pentru standardele Casei Regale.

 

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