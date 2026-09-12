Katie Holmes și-a oficializat relația! Cu cine se iubește acum fosta soție a lui Tom Cruise

Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky se iubesc de câteva luni. Cei doi au decis să-și oficializeze relația în luna septembrie și au bifat deja prima lor apariție publică în cadrul unui eveniment monden. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Katie Holmes se iubește cu Jason Bard Yarmosky

Fosta soție a lui Tom Cruise este îndrăgostită din nou, la patru ani de la despărțirea de ultimul ei iubit, compozitorul Bobby Wooten III. Actrița de la Hollywood pare mai fericită ca niciodată alături de noul ei partener, artistul Jason Bard Yarmosky. Cei doi s-au relaxat recent într-o vacanță în Italia, de unde au publicat mai multe imagini pe rețelele sociale.

Relația dintre cei doi a început în urmă cu câteva luni, potrivit PEOPLE. Îndrăgostiții au decis să nu se mai ascundă de fanii lor și au oficializat relația pe 1 septembrie, când Katie Holmes a publicat o imagine romantică de ziua iubitului ei.

Cei doi apar îmbrățișați și zâmbind în timp ce cântă karaoke, iar actrița i-a transmis artistului un mesaj scurt, dar de efect, de ziua lui. Momentul intim a fost sărbătorit cu o cină aniversară.

„La mulți ani celui mai bun dintre cei mai buni…”, a scris ea într-o postare pe Instagram, în care l-a etichetat pe artistul din New York.

Vacanță romantică la Lake Como

Cei doi îndrăgostiți au fost recent într-o vacanță romantică la Lake Como, în Italia. Surprinzător pentru fanii ei a fost gestul actriței de a publica mai multe imagini alături de cel care i-a furat inima, Katie fiind cunoscută pentru discreția cu care-și protejează viața personală.

Vacanța celor doi a fost programată cu ocazia aniversării lui Jason Bard Yarmosky, care a împlinit 39 de ani pe 1 septembrie. Cei doi au făcut excursii pe munte, au luat cine romantice și s-au plimbat cu barca pe Lake Como.

Imaginile îi surprind pe cei doi în timp ce se bucură de peisajele spectaculoase ale lacului, se relaxează la soare și petrec timp de calitate. În unele fotografii apar împreună, în timp ce altele o prezintă pe actriță singură, zâmbind și bucurându-se de vacanță.

„Viața este prietenă cu arta”, a scris Jason Bard Yarmosky pe Instagram, în cadrul postării din vacanță.

Diferența de vârstă dintre Katie și Jason

Yarmosky este cu opt ani mai tânăr decât Katie Holmes. Actrița are 47 de ani, în timp ce artistul a împlinit 39 de ani la începutul lunii septembrie.

Prima apariție publică după confirmare

Pe data de 9 septembrie, Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky au apărut împreună la New York Fashion Week. Au fost fotografiați în timp ce se țineau de mână și zâmbeau larg. Cei doi se îndreptau către prezentarea Cult Gaia, unde au stat în primul rând.

Când au apărut împreună prima dată

Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky au fost văzuți pentru prima dată împreună în luna iulie, la o proiecție a filmului „The Invite”, regizat de Olivia Wilde, în East Hampton, New York.

Potrivit PEOPLE, cei doi păreau foarte apropiați atunci. Jason a fost surprins în timp ce îi șoptea ceva lui Katie Holmes la ureche, apoi ea a râs. Ulterior, cele două vedete au fost fotografiate la alte evenimente din Hamptons și New York.

Pe 20 august, Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky au participat la o cină organizată de Michael Kors în East Hampton. Persoanele prezente i-au văzut ținându-se de mână și zâmbind unul către celălalt. Se pare că cei doi s-au apropiat datorită pasiunii comune pentru artă și creativitate.

Cine este Jason Bard Yarmosky

Iubitul lui Katie Holmes este un artist și pictor american din New York. A absolvit School of Visual Arts din New York cu o diplomă BFA și și-a construit o carieră în lumea artei contemporane.

Lucrările sale au fost prezentate în mai multe instituții importante, printre care Brooklyn Museum of Art, San Antonio Museum of Art și Brigham Young University Museum of Art.

Operele sale explorează teme precum trecerea timpului, îmbătrânirea, memoria și identitatea.

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