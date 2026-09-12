Fosta divă de la Hollywood este de nerecunoscut la 62 de ani! Fanii sunt uimiți de transformarea ei radicală

Bridget Fonda, una dintre actrițele cunoscute ale cinematografiei americane din anii ’90, a fost surprinsă recent într-o apariție rară în Los Angeles. La 62 de ani, vedeta s-a ținut departe de lumina reflectoarelor în ultimii peste 20 de ani. Află care este motivul!

Bridget Fonda, apariție rară în public

Fonda a fost fotografiată pe 12 august 2026, în timp ce lua prânzul în Los Angeles. Apariția vine la mai bine de două decenii de la ultima sa producție, după cum relatează E! News.

Actrița a avut o ținută casual pentru ieșirea în oraș: un maiou cu dungi albe și negre, pantaloni negri, pantofi sport și o geantă neagră purtată pe umăr.

A renunțat la actorie în urmă cu peste 20 de ani

Bridget Fonda a fost una dintre figurile cunoscute ale cinematografiei americane în anii ’90. A apărut în filme precum „Single White Female”, „Jackie Brown”, „The Godfather Part III” și „A Simple Plan”.

Ultima sa apariție pe ecran a fost în miniseria de televiziune „Snow Queen”, lansată în 2002. După această producție, Fonda s-a retras din actorie, iar în anii care au urmat a ales să ducă o viață mult mai discretă, departe de camerele de filmat.

În 2023, a fost întrebată de un fotograf dacă ar lua în calcul revenirea la Hollywood. Răspunsul ei a fost categoric: „Nu. Nu cred. Este prea frumos să fii un simplu om.” Pe scurt, vedeta apreciază viața normală pe care o are în afara industriei cinematografice.

Bridget Fonda, căsătorită cu Danny Elfman

După retragerea din cinematografie, Bridget Fonda și-a concentrat atenția asupra familiei. Actrița s-a căsătorit cu compozitorul și muzicianul Danny Elfman în 2003. Cei doi au împreună un fiu pe nume Oliver Elfman, născut în 2005.

Fonda a fost văzută foarte rar în public după retragerea sa. În 2023, ea a mai fost fotografiată la aeroportul din Los Angeles alături de fiul său. Apariția din august 2026 reprezintă una dintre puținele ocazii recente în care actrița a fost surprinsă în public.

Fonda, o familie celebră la Hollywood

Retragerea lui Bridget Fonda a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât actrița provine dintr-o adevărată dinastie cinematografică. Este nepoata legendarului actor Henry Fonda, fiica actorului Peter Fonda și nepoata actriței Jane Fonda. Bridget Fonda a crescut în mijlocul industriei cinematografice americane și a avut primul contact cu marele ecran încă din copilărie.

Într-un interviu acordat publicației The Guardian în 2000, actrița vorbea deschis despre presiunea de a aparține unei familii atât de celebre și despre faptul că se întreba cum ar fi fost să înceapă o carieră fără acest avantaj de familie.

„Mă întreb adesea cum ar fi fost să intru în această lume complet de la zero”, spunea Fonda la acea vreme. Ea recunoștea că se gândea inevitabil la ideea de nepotism atunci când își evalua propria carieră.

Ce tip de carieră și-a dorit Bridget Fonda

În același interviu, Bridget Fonda explica faptul că nu și-a dorit niciodată să fie încadrată într-un anumit tipar profesional. Actrița spunea că preferă să aibă libertatea de a experimenta și că nu vrea să fie cunoscută pentru un singur tip de personaj.

„Gusturile mele sunt prea diverse. Nu vreau să fiu cunoscută drept cineva care poate face un singur lucru sau poate fi într-un singur fel. Vreau să am libertatea de a experimenta”, declara ea.

Cariera ei a reflectat această dorință. Fonda a alternat producțiile comerciale cu filme independente și a devenit cunoscută pentru roluri foarte diferite.

Cu toate că a avut două nominalizări la Globurile de Aur și una la premiile Emmy, actrița a ales să renunțe la Hollywood și să își construiască o viață departe de industria care i-a definit familia timp de generații.

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