Cum s-a schimbat viața lui Gisele Bündchen după ce a devenit mămică pentru a treia oară, la 44 de ani

Supermodelul brazilian a vorbit despre cum i s-a schimbat viața după ce a devenit mămică pentru a treia oară, în februarie 2025. Gisele Bündchen a născut cel de-al treilea copil la vârsta de 44 de ani și acum privește lucrurile cu alți ochi. Află mai multe detalii!

Gisele Bündchen, mamă din nou la 44 de ani

Supermodelul a vorbit deschis despre felul în care maternitatea i-a schimbat viața după nașterea celui de-al treilea copil. Gisele a născut un băiețel în februarie 2025, când avea 44 de ani. Vedeta spune acum că această etapă i-a schimbat prioritățile și modul în care privește viața.

Potrivit revistei i-D, Gisele Bündchen, care are acum 46 de ani, a vorbit despre familie, copii și despre felul în care a învățat să se bucure mai mult de lucrurile simple. Maternitatea îi oferă ocazia să privească lumea cu alți ochi. În plus, nu regretă nicio clipă că a ales să aibă un copil la o vârstă mai înaintată.

„Copiii ne oferă această oportunitate de a trăi din nou, de a fi mai prezenți și de a experimenta din nou viața. Să facem poate lucrurile diferit față de cum le-am făcut înainte. Nu știu. Mi se pare uimitor fiecare lucru mărunt”, a spus modelul pentru i-D.

Câți copii are Gisele Bündchen

Vedeta are un fiu pe nume Benjamin, în vârstă de 16 ani, și o fiică pe nume Vivian, în vârstă de 13 ani. Cei doi copii provin din căsnicia cu fostul soț, Tom Brady.

În februarie 2025, familia s-a mărit cu un băiețel, primul copil al lui Gisele cu Joaquim Valente. Cei doi s-au căsătorit în decembrie 2025, după o relație de mai mulți ani.

„Viața este un dar. Cred că am atât de multă bucurie în viața mea pentru că văd cu adevărat extraordinarul în lucrurile obișnuite. Soarele răsare în fiecare zi. Poți să te plimbi și să fii recunoscător pentru asta sau poți să fii deconectat de toate aceste lucruri incredibile”, a spus ea.

Gisele Bündchen își pune familia pe primul loc

După ce a devenit mamă pentru a treia oară, supermodelul și-a regândit prioritățile profesionale. Aceasta a început să refuze tot mai multe oferte de muncă pentru a putea fi prezentă la cele mai importante momente din viața copiilor săi.

„A deveni din nou mamă mi-a schimbat totul — timpul, prioritățile, inima”, mărturisea ea într-o postare retrospectivă despre anul 2025.

Deși Gisele și Joaquim Valente au decis să nu dezvăluie public numele fiului lor și să-i protejeze identitatea, modelul a postat câteva imagini cu el pe rețelele sociale.

„Este atât de dulce să vezi cât de mici sunt atunci când încep să ne privească și să imite ceea ce facem. Ei învață de la noi chiar și atunci când nu ne dăm seama. Momentele de acest fel îmi amintesc că acțiunile mele contează mai mult decât ceea ce spun, pentru că o mare parte din ceea ce vor deveni ei este modelată de exemplul pe care îl văd în fiecare zi. Ce dar și ce responsabilitate frumoasă este să fii mamă”, a scris Gisele.

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