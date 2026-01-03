Povestea dezvăluită de CANCAN.RO a aruncat internetul în aer la început de 2026. Alix Earle a fost surprinsă de Revelion la braț cu Tom Brady, la scurt timp după despărțirea de jucătorul NFL Braxton Berrios.

Gestul a fost văzut de unii ca o lovitură simbolică devastatoare, de alții ca un upgrade asumat. Cert este că o singură noapte de petrecere a fost suficientă pentru a declanșa un scandal viral.

Blonda celebră i-a spus „pa” iubitului fotbalist și a apărut la braț cu idolul lui

Răzbunarea legendară o are în centru pe Alix Earle, influencerița de top care, la scurt timp după despărțirea discretă de jucătorul NFL Braxton Berrios, a fost surprinsă de Revelion în St. Barths dansând și socializând la braț cu nimeni altul decât Tom Brady, idolul declarat al fostului ei iubit. Relația cu Berrios, întinsă pe mai bine de doi ani și afectată de distanță, s-a încheiat civilizat, însă apariția alături de legendarul quarterback a fost percepută ca o lovitură simbolică devastatoare, cu atât mai mult cu cât Berrios vorbise public despre influența profesională a lui Brady asupra carierei sale.

Contextul a fost amplificat de trecutul recent al lui Brady, ieșit dintr-un divorț intens mediatizat cu Gisele Bündchen, care între timp și-a refăcut viața și s-a recăsătorit. Fără declarații directe, dar cu gesturi atent dozate, Alix și Brady au reușit să transforme o noapte de petrecere într-un episod viral, lăsând internetul să decidă dacă a fost flirt, karma sau doar un nou capitol început sub lumina reflectoarelor.

Răzbunarea e dulce, dar nu toți au aplaudat

Apariția lui Alix Earle la braț cu Tom Brady, imediat după despărțirea de jucătorul NFL Braxton Berrios, a declanșat un adevărat război în comentarii. Internetul s-a împărțit rapid în două tabere: cei care au acuzat-o că și-a abandonat iubitul pentru un nume mult mai mare și cei care au aplaudat mutarea ca pe un upgrade asumat, fără explicații și fără lacrimi publice. Hate-ul a curs în valuri, mulți reproșându-i diferența mare de vârstă și momentul ales, dar la fel de vocali au fost și susținătorii care au spus că Alix este liberă să facă ce vrea și că nu datorează nimănui justificări.

În mijlocul acestui scandal online, omul de afaceri și influencerul Dave Portnoy a ieșit la rampă și a luat apărarea cuplului, în stilul său direct. „Văd o grămadă de comentarii de tip ‘Negative Nancy’ legate de diferența de 23 de ani dintre Brady și Alix Earle. Fără părtinire, eu zic să-i lăsați să trăiască. Vârsta e doar un număr. Și dacă ai putea să o cucerești pe Alix Earle la aproape 50 de ani, ai face-o”, a scris Portnoy, stârnind și mai multe reacții.

După escapada de Revelion care a aruncat internetul în aer, Tom Brady a revenit rapid la programul de liniște. Fostul star NFL s-a întors la casa sa din Miami și a postat pe Instagram o imagine cu piscina luxoasă, înconjurată de palmieri, însoțită de mesajul simplu: „Home sweet home”. Ulterior, Brady a fost surprins singur pe terenul de golf, semn că, cel puțin pentru moment, preferă calmul Floridei după agitația petrecerilor exclusiviste.

Dar liniștea n-a durat mult. La scurt timp după revenirea în Miami, Brady a bifat o apariție care a mutat din nou atenția publicului, de data aceasta de la viața personală la aura sa legendară. Fostul quarterback a fost prezent la festivitățile premergătoare Winter Classic NHL 2026, unde a avut ocazia să țină în mâini Stanley Cup, unul dintre cele mai iconice trofee din sport. Deși are deja șapte Super Bowl-uri în palmares, imaginile cu Brady lângă Cupă au transmis un mesaj clar: indiferent de zvonuri, flirturi sau controverse, GOAT-ul rămâne GOAT. A primit chiar și un tricou personalizat Florida Panthers cu numărul 12 și a glumit pe seama unei echipe ideale de hochei alcătuită din jucători NFL.

În timp ce Alix Earle continuă să fie analizată la sânge și înjurată în comentarii, iar Brady își împarte timpul între golf, trofee și apariții-surpriză, un lucru e sigur: povestea lor, fie ea doar un episod de Revelion sau începutul a ceva mai mult, a reușit să enerveze, să distreze și să fascineze internetul în egală măsură. La început de 2026 tot acest scandal este deja o victorie în sine.

