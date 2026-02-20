Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Bătrânica și doza de lapte

BANCUL ZILEI | Bătrânica și doza de lapte

20/02/2026
Weekend-ul se apropie și este momentul potrivit pentru o porție serioasă de râs. Te poți delecta cu o serie de bancuri amuzante după o săptămână lungă de mers la serviciu. 

O bătrânică pe patul de moarte. Bea doar lapte, dar copiii au hotărât să-i adauge și puțin whisky, mărindu-i zilnic doza şi scăzând cantitatea de lapte. Peste o lună, când în pahar era doar whisky, bătrâna îl bea, se ridică din pat și zice:
– NICIODATĂ SĂ NU VINDEŢI VACA ASTA!

Un colonel, fumându-și pipa în verandă, strigă Ia ordonanța sa:
– Ioanee, ia vino încoace!
– Ordonați don’ colonel!!
– Măi Ioane, tu ești băiat de Ia țară, cu judecată sănătoasă. Ia să-mi spui tu mie, dacă eu fac dragoste cu nevastă-mea ,se consideră o plăcere sau o îndatorire?
– Păi don’ colonel, io cred că e plăcere
– De ce crezi asta?
– Păi don’ colonel, dacă ar fi o îndatorire m-ați pune pe mine s-o fac!

Regizorul, către tânăra actriţă:
– În noua mea piesa, va trebui să joci rolul unei fete nevinovate, care nu a avut de-a face cu bărbaţii.
– Crezi că poţi juca acest rol?
– Nu pot, domnule regizor.
De ce?
– Nu am pic de experienţă în acest sens!

Invitat la şcoală, generalul vorbeşte copiilor despre eroismul ostaşilor români în 1944, în luptele din pădurea Băneasa.
– În ziua de 15 august 1944 am bătut la nemţi de au facut pe ei…
– Domnule general, vă aud copiii, fiţi atent, zice profesoara.
– Lăsaţi, doamnă, să ştie copiii adevărul istoric! A doua zi, nemţii s-au regrupat, tunuri, etc. şi ne-au bătut de am facut pe noi…
– Dom’ general, copiii…
– Lăsaţi, doamnă, să ştie copiii. În fine, după o săptămînă, a venit la noi pădurarul şi ne-a zis: „Ia mai căraţi-vă de-aici, derbedeilor, că mi-ati murdarit toată pădurea!”

