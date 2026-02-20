Acasă » Exclusiv » Când va avea loc nunta antrenorului cu Corina Caciuc. Laurențiu Reghecampf dă tot din casă la Dan Capatos Show + Costel Biju și Tony One fac senzație

20/02/2026
Când va avea loc nunta antrenorului cu Corina Caciuc. Laurențiu Reghecampf dă tot din casă la Dan Capatos Show + Costel Biju și Tony One fac senzație
În această seară, la Dan Capatos Show se anunță o ediție de senzație, doar la CANCAN.RO. Suntem pregătiți să încheiem săptămâna așa cum se cuvine. Laurențiu Reghecampf va intra în direct și ne va da detalii despre nunta cu Corina Caciuc. În plus, și Costel Biju va intra va veni cu fiul său, Tony One, și vor dezbate subiecte care vă vor ține cu sufletul la gură. Tânărul talentat abia a lansat o melodie, iar Costel Biju ne va povesti puțin despre intervenția sa chirugicală care a avut loc în urmă cu puțin timp. Asta nu este tot, vă promitem o seară de neuitat.

Costel Biju și Tony One sunt pregătiți să vină astăzi în platoul emisiunii, alături de Dan Capatos și să facă mărturisiri incendiare. Tony One este gata să ne vorbească despre cariera lui și despre faptul că urmează să devină tătic. Costel Biju nu mai are nevoie de prezentare, tocmai de aceea trebuie să stați cu ochii pe CANCAN.RO.

Cătălin Botezatu rupe tăcerea în legătură cu blonda misterioasă de la Courchevel

Tot în această seară va intra în direct și Cătălin Botezatu și va face declarații fără perdea despre blonda misterioasă cu care a fost surprins în vacanța exclusivistă la Courchevel de Valentine’s Day. Vă spunem doar atât, râurile de șampanie fină au curs,  luxul a fost la cote maxime, la unele dintre cele mai sofisticate restaurane, preferate de miliardarii lumii.

Cătălin Botezatu și blonda misterioasă. sursă – social media

Cei doi au fost împreună la o serie de baluri organizate sub înaltul patronaj al Prințul Albert, evenimente care adună anual aristocrați, personalități din lumea modei și membri ai elitei internaționale. Oare Cătălin iubește din nou? Aflăm deseară, în exclusivitate. (VEZI AICI MAI MULTE)

Laurențiu Reghecampf în direct la Dan Capatos Show

Laurențiu Reghecampf va intra în direct din Rwanda. Antrenorul vrea să facă lumină în legătură cu informațiile care au apărut în presă legate de nunta cu Corina Caciuc. În urmă cu câteva zile, Reghe a făcut pasul cel mare și a cerut-o pe frumoasa brunetă de soție. Cererea în căsătorie a fost un moment emoționant, care a luat-o prin surprindere pe Corina. (VEZI AICI MAI MULTE)

V-am zis noi că este o ediție de neratat. Nu pierdeți întâlnirea cu Dan Capatos din această seară, de la ora 18:00 pe YouTube, Facebook și TikTok.

