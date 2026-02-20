Acasă » Știri » ”Profetul Apocalipsei”, care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: ”Va escalada rapid, apoi se va opri”

”Profetul Apocalipsei”, care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: ”Va escalada rapid, apoi se va opri”

De: Alina Drăgan 20/02/2026 | 17:19
"Profetul Apocalipsei", care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: "Va escalada rapid, apoi se va opri"
„Noul Nostradamus”, cinci predicții tulburătoare pentru 2026 /Foto: Facebook

Clarvăzătorul Craig Hamilton-Parker, supranumit „Profetul Apocalipsei” și considerat de unii „noul Nostradamus” a venit cu câteva previziuni alarmante pentru anul 2026. Acesta a făcut cinci predicții tulburătoare și spune că multe crize ar putea apărea în acest an, iar alianțele globale s-ar putea remodela. Ce previziuni a făcut Craig Hamilton-Parker?

După ce a prezis moarte Reginei Elisabeta, dar și pandemia de Covid-19, clarvăzătorul Craig Hamilton-Parker a fost numit „noul Nostradamus”. Acesta este cunoscut pentru viziunile sale despre crize politice, dezastre naturale și schimbări globale.

El susține că poate vedea viitorul și colaborează cu soția sa, Jane, și cu mediumuri spirituale. Recent, acesta a făcut noi previziuni, iar veștile nu sunt prea bune.

„Profetul Apocalipsei”, cinci predicții tulburătoare pentru 2026

Prima predicție făcută de Craig Hamilton-Parker vorbește despre un al treilea mandat pentru Donald Trump. Întrebat pe canalul său de YouTube despre această posibilitate, Parker a avertizat că următoarele alegeri din SUA ar putea avea loc într-un context de crize globale care ar face imposibilă aplicarea procedurilor constituționale obișnuite.

„Așa cum am spus atunci, am simțit că va exista un conflict global major, posibil implicând Taiwan. Privind acum situația, ar putea fi orice conflict global. Mulți au spus că un al treilea mandat este imposibil pentru că este interzis de Constituție — dar cine știe? Lumea s-a schimbat atât de mult”, a spus Craig Hamilton-Parker.

A doua predicție vorbește despre apariția unui nor toxic care ar putea acoperi Japonia în luna august. Acesta ar apărea în special în partea de nord a țării. „Profetul Apocalipsei” spune că această viziune apare într-o lectură Nadi și că ar putea fi vorba despre o activitate vulcanică sau chiar despre o intervenție deliberată.

„Învățăturile Nadi spun că viitorul poate fi schimbat. De aceea vorbesc despre asta — pentru a încuraja gânduri pozitive și rugăciuni”, a spus el.

De asemenea, o altă previziune a lui Craig Hamilton-Parker vorbește despre un nou atac asupra instalațiilor nucleare iraniene. El susține că atacul o să aibă loc în luna martie a acestui an și o să fie o acțiunea rapidă, concentrată și limitată la lovituri aeriene, fără trupe la sol.

„Va escalada rapid, apoi se va opri. O lovitură bruscă urmată de retragere”, spune el.

De asemenea, „noul Nostradamus” a vorbit și despre situația Groenlandei, spunând că interesul Statelor Unite este legat mai degrabă de resurse, precum petrol și metale rare, decât de considerente militare. Acesta a spus că situația se va încheia printr-un aranjament economic de amploare.

„Este mai degrabă despre resurse și acorduri economice majore decât despre invazie”, afirmă el.

A cincea previziune făcută de Craig Hamilton-Parker vorbește despre declinul NATO. Alianța ar putea slăbi, spune acesta, iar până în 2030 ar putea apărea o nouă structură globală de menținere a păcii. De asemenea, a prezis și tensiuni crescute între SUA și China.

