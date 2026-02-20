Fosta prezentatoare de la Kanal D a luat pulsul Balului Bridgerton și a dat verdictul: „A fost ceva grandios!”

Balul Bridgerton a adus fastul epocii Regenței în București, dar și o avalanșă de reacții online. În timp ce unii invitați au fost criticați că au exagerat cu ținutele, iar alții că nu au respectat suficient tematica, influencerul Anca Ciota, prezentă la eveniment, a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum s-a văzut atmosfera din interior.

Bucureștiul a intrat, pentru o seară, în universul Bridgerton! Ieri a avut loc Balul Mascat inspirat de celebrul serial, un eveniment exclusiv organizat în Capitală, care a adus fastul epocii Regenței direct în mijlocul vedetelor și influencerilor. Dress code-ul a fost unul clar: ținute elegante, inspirate din atmosfera aristocratică a balurilor din serial, însă, cum era de așteptat, internetul nu a iertat pe nimeni. La scurt timp după eveniment, au apărut deja primele critici online: unii invitați au fost acuzați că au exagerat cu opulența, în timp ce alții au fost taxați că nu și-au dat suficient silința pentru a respecta tematica serii.

Anca Ciota a luat pulsul Balului Bridgerton

Printre invitații care au trăit pe viu atmosfera de poveste a Balului Bridgerton s-a numărat și jurnalista și influencerul Anca Ciota, care ne-a povestit cum s-a văzut evenimentul din interior.

CANCAN.RO: Cum a fost la Balul Bridgerton? A meritat tot hype-ul?

Anca Ciota: A fost superb! Un eveniment pe care mă bucur că nu l-am ratat, pentru că a fost ceva deosebit, grandios, cu atenție la toate detaliile.

CANCAN.RO: A fost mai mult un eveniment elegant sau un show pentru social media?

Anca Ciota: Aș putea spune ca a fost o combinație între eleganță și show pentru social media. Era normal să fie așa, având în vedere ca cei mai mulți dintre invitați au fost persoane care sunt active pe rețelele de socializare. Într-adevăr, zilele acestea, orice rețea am redeschis, îmi apăreau clipuri despre balul Bridgerton.

CANCAN.RO: Cum a fost partea de dining? Ce s-a servit? Au respectat vibe-ul epocii și la mâncare sau a fost reinterpretare modernă?

Anca Ciota: Din păcate, nu am apucat să gust din preparate, pentru că și eu eram prinsă cu poze și filmări. Am observat însă mesele de bufet, erau multe preparate tip finger food, aperitive, fructe și mini prăjituri.

CANCAN.RO: Cum a fost atmosfera? Ce te-a impresionat cel mai tare și ce ar mai fi putut face în plus sau în minus organizatorii?

Anca Ciota: Atmosfera a fost ruptă din celebrul serial. Mi-a plăcut mult ca a fost orchestră live, momente de dans, dar și figurație- oameni îmbrăcați în costume specifice epocii care și-au jucat foarte bine rolul. Impresionant a fost și decorul. Am văzut aranjamente imense din flori naturale, multe colțuri pentru poze, sala de bal a fost superb luminată. Ca să fiu cârcotașă și să găsesc un defect, pot spune că se formau cozi destul de mari la bar, sau în locurile cheie pentru fotografii.

CANCAN.RO: Cum ai descrie dress code-ul invitaților? A fost respectat dress code-ul? Sunt multe comentarii in online care mai critică unele apariții. S-a respectat rafinamentul epocii sau a fost mai mult reinterpretare sexy?

Anca Ciota: Am văzut și eu multe răutăți. Ce pot să spun cu certitudine este ca toată lumea s-a străduit și s-a pregătit pentru eveniment. Unii poate au fost puțin prea costumați, dar chiar și așa, per total, tabloul final al evenimentul a fost frumos.

CANCAN.RO: Au existat ținute care au depășit limita eleganței și au intrat în zona de… costum de carnaval?

Anca Ciota: Fiecare s-a bucurat la maximum de acest bal și a încercat sa trăiască atmosfera Bridgerton în propriul fel. Au fost câțiva invitați in zona de carnaval, dar au fost pata de culoare a serii. Am observat în schimb, ca la mulți invitați s-a reflectat și stilul personal în ținuta.

CANCAN.RO: Ce ți s-a părut WOW?

Anca Ciota: : Decorul, grandoarea locației și muzica live.

CANCAN.RO: Ce ți s-a părut BAU?

Anca Ciota: Sincer? Nimic.

Povestea ținutei purtată de Anca

Anca Ciota a ales o abordare diferită a temei Regency:

„Deși ne așteptam să vedem muselină și materiale transparente, eu am optat pentru o rochie inspirată de începutul secolului XIX, o perioadă în care nuanțele de alb făceau loc culorilor saturate, precum vișiniul, iar materialele vaporoase erau înlocuite de texturi dense, precum catifeaua. Este perioada în care împărăteasa Josephine încă trăia”, ne-a explicat aceasta.

