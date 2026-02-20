Acasă » Bancuri » BANC | De ce a luat Bulă nota 3 la examenul de anatomie

BANC | De ce a luat Bulă nota 3 la examenul de anatomie

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 08:57
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de vineri! Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, află în rândurile de mai jos cum a ajuns Bulă să ia nota 3 la examenul de anatomie. 

La examenul de anatomie, Bulă a luat nota 3, pentru că la întrebarea: „În ce organe este posibilă prezența celor mai mulți paraziți?” a răspuns: „În organele de stat”.

Alte bancuri amuzante

Bulă și mama lui

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bula şi Ştrulă mergeau pe stradă

Bula şi Ştrulă mergeau pe stradă La un moment dat, văd un bordel.

Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este!

Iese peste 15 minute şi spune:

– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.

Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.

Bulă:

– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână

De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.

-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.

-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?

-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?

Pentru cine l-a părăsit Bubulina pe Bulă

– Bulă, ce mai zici?

– Ștrulă, m-a părăsit Bubulina pentru cel mai bun prieten al meu.

– Cum adică? Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău.

– Sincer să fiu, acum este el…

Bulă și certificatul de căsătorie

– Bulă, ce tot faci acolo?
– Nimic, Bubulino.
– Cum nimic? De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.
– Da, căutam data de expirare…

BANC | „Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa”

BANCUL ZILEI | „Doamnă, acum 5 ani mi-ați ghicit în palmă”

