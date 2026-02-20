BANC | De ce a luat Bulă nota 3 la examenul de anatomie

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul de vineri! Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? Dacă da, află în rândurile de mai jos cum a ajuns Bulă să ia nota 3 la examenul de anatomie.
La examenul de anatomie, Bulă a luat nota 3, pentru că la întrebarea: „În ce organe este posibilă prezența celor mai mulți paraziți?” a răspuns: „În organele de stat”.
La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
Bula şi Ştrulă mergeau pe stradă La un moment dat, văd un bordel.
Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este!
Iese peste 15 minute şi spune:
– Bulă, este naşpa bă, mai bună este nevastă-mea.
Intră şi Bulă, iese şi el peste 15 minute.
Bulă:
– Ai dreptate, mai bună este nevastă-ta!
De ziua soacrei, Bulă se prenzintă cu un pacheţel într-o mână şi cu o puşcă în cealaltă.
-La mulţi ani, mamă soacră! Ţi-am adus o pereche de cercei de aur.
-Mulţumesc, Bulă. Dar cu puşca ce vrei să faci?
-Păi, de găuri în urechi, nu ai nevoie?
– Bulă, ce mai zici?
– Ștrulă, m-a părăsit Bubulina pentru cel mai bun prieten al meu.
– Cum adică? Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău.
– Sincer să fiu, acum este el…
– Bulă, ce tot faci acolo?
– Nimic, Bubulino.
– Cum nimic? De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.
– Da, căutam data de expirare…
BANC | „Vă declar căsătoriți, poți săruta mireasa”