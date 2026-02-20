Acasă » Știri » Ce au descoperit polițiștii în apartamentul bărbatului de 45 de ani din București, găsit mort de tatăl lui. Detalii de ultimă oră din anchetă

De: Anca Chihaie 20/02/2026 | 10:45
Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost găsit mort în propriul apartament din București, în urma unui incident care a zguduit familia și comunitatea. Descoperirea a fost făcută de tatăl victimei, după ce acesta nu a mai reușit să ia legătura cu fiul său prin telefon și a decis să verifice dacă totul este în regulă.

Imediat, tatăl a contactat serviciile de urgență, dar intervenția medicilor nu a mai putut schimba cursul tragic al evenimentelor. Cadavrul bărbatului a rămas la fața locului până la sosirea echipajelor de poliție și a medicilor legiști, care au preluat trupul pentru examinări suplimentare.

În momentul în care tatăl bărbatului a ajuns la locuință, ușa era încuiată, iar eforturile de a obține un răspuns telefonic rămăseseră fără rezultat. Conștient de posibilitatea unui pericol, părintele a forțat intrarea și a descoperit o scenă tragică. În apartament, fiul său era decedat, iar lângă trup se afla o sticlă de diluant. Pereții încăperii prezentau mai multe mesaje de adio, sugerând că victima ar fi lăsat un mesaj final înainte de deces.

Vecinii au descris victima ca pe o persoană retrasă și liniștită, pe care o vedeau rar în clădire. Unii dintre aceștia au menționat că, în seara respectivă, ar fi auzit bătăi la ușa apartamentului, însă nu le-au acordat atenție în momentul respectiv, considerând că este vorba despre zgomote obișnuite din imobil.

Primele informații furnizate de anchetatori indică faptul că ar putea fi vorba despre o autoincendiere, însă cercetările sunt încă în desfășurare. Specialiștii analizează toate probele și circumstanțele pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs decesul. De asemenea, urmează ca expertiza medico-legală să ofere detalii concrete despre cauzele morții și să clarifice dacă există elemente care să confirme ipoteza unui gest suicidar sau alte scenarii.

Polițiștii continuă să investigheze evenimentul, verificând toate pistele posibile, inclusiv starea locuinței, obiectele aflate la fața locului și eventuale semne de agresiune. Scopul anchetei este de a obține o imagine completă a ceea ce s-a întâmplat și de a oferi claritate familiei și publicului cu privire la circumstanțele decesului.

Un băiețel de 3 ani din Tulcea a murit în condiții controversate. Mama minorului și concubinul femeii sunt în arest

Incident grav în Mureș! Bărbat de 45 de ani, sfâșiat de o ursoaică cu pui la o stână

