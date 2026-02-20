Acasă » Teste IQ » Test IQ cu chibrituri | Corectați 9 – 9 = 14, mutând un singur băț

De: Anca Chihaie 20/02/2026 | 09:32
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit: îți prezentăm un nou test IQ. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare.

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test IQ

Testele de inteligență sunt o metodă populară de a evalua capacități precum gândirea logică, atenția la detalii, recunoașterea tiparelor și raționamentul critic. Aceste provocări pot lua forma unor puzzle-uri vizuale, exerciții matematice sau întrebări de logică și trebuie rezolvate într-un timp limitat. Exersarea constantă a acestor teste ajută la menținerea unui creier activ și la dezvoltarea gândirii creative.

Cei care au reușit să găsească soluția corectă pot fi mândri de ei, pentru că testul nu este deloc ușor. Pentru ceilalți, care încă încearcă să descopere trucul, explicația se află în continuare, astfel încât oricine să poată înțelege logica din spatele rezolvării.

REZOLVARE:

Sperăm că v-ați distrat cu aceast test de inteligență. Felicitările se îndreatpă către cei care au reușit să găsescă mutarea corectă. Pentru cei care au fost puși în dificultate, nu este o tragedie. AICIputeți să găsițit mai multe astfel de provocări interesante și captivante.

Ce reprezintă nivelul IQ al unei persoane

Coeficientul de inteligență sau IQ este un scor care se obține în urma participării la teste standardizate, proiectate cu scopul de a măsura abilitățile cognitive ale unei persoane. Aceste teste măsoară capacitatea intelectuală generală sau aptitudinile mentale.

IQ (coeficientul de inteligență) este o măsură standardizată a inteligenței cognitive, care indică în general abilitățile de gândire, raționamentul și rezolvarea de probleme ale unei persoane în raport cu media populației. Este obținut prin teste de inteligență, care evaluează logica, percepția spațială, abilitățile de vorbire etc.

Test de inteligență | În doar 7 secunde, identificați care fată este diferită de toate celelalte

Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?

