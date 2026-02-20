Acasă » Știri » Vedeta din România care s-a pus pe plâns după ce a ratat balul anului: „Am dat telefoane și am făcut tot ce s-a putut”

Vedeta din România care s-a pus pe plâns după ce a ratat balul anului: „Am dat telefoane și am făcut tot ce s-a putut”

De: Anca Chihaie 20/02/2026 | 10:09
Vedeta din România care s-a pus pe plâns după ce a ratat balul anului: „Am dat telefoane și am făcut tot ce s-a putut”/foto: Instagram
Bucureștiul s-a transformat pentru o seară într-un decor aristocratic inspirat de universul „Bridgerton”, odată cu organizarea balului mascat dedicat lansării sezonului patru al celebrului serial Netflix. Evenimentul a adus laolaltă pasionați ai producției, vedete din showbizul românesc și influenceri, într-o atmosferă desprinsă parcă din epoca Regenței britanice. Însă, o influenceriță a ratat balul și s-a pus pe plâns.

Organizatorii au decis ca accesul să fie permis strict celor care au confirmat prezența în prealabil și care prezentau codul QR aferent invitației, pentru a gestiona fluxul de participanți și pentru a oferi o experiență exclusivă și sigură. În ciuda pregătirilor minuțioase și a ținutelor atent alese, unii invitați au întâmpinat dificultăți la intrare, din cauza neconfirmării prealabile a participării. Acest lucru a fost remarcat mai ales în mediul online, unde Alina Tanasa, cunoscută pentru activitatea sa în zona de lifestyle și modă a prezentat ținuta pe care o pregătise pentru bal, însă nu a putut participa la eveniment.

Alina Tanasa nu a mai ajuns la balul anului

Ținuta, inspirată de eleganța epocii Regenței, includea o rochie semnată de un designer român, pantofi asortați și dresuri, completând imaginea unui personaj desprins din universul „Bridgerton”. Deși pregătirea a fost realizată cu atenție și fiecare detaliu era conform temei balului, nevoia de confirmare și codul QR obligatoriu au împiedicat accesul. Astfel, pentru o seară, persoana respectivă a rămas în afara balului, păstrând însă ținuta și estetica evenimentului prin fotografii și prezentări pe rețelele sociale.

„Aceasta este ținuta mea pentru evenimentul din seara aceasta. Super așteptatul bal mascat, la care o să fie efectiv toată lumea, dar ghiciți ce: eu nu o să fiu acolo. Pentru că eu nu am confirmat prezența. Eu nu mi-am dat seama când am primit invitația că trebuie să confirm. Și acum, când căutam pe unde se intră, adică ce intrare de la paratul Parlamentului este… intrarea pentru petrecere, pam-pam, mi-am dat seama că eu nu am confirmat, am sunat-o pe Diana, mi-am dat seama că trebuia un QR cod și de aici toată nebunia. Am dat niște telefoane, se pare că nu se mai poate face nimic, așa că eu sunt în această ținută, am aceste dresuri și acești pantofi și voi sta acasă să fac Lego, eventual, nu Leon? Așa că da, am vrut să vă arăt totuși cum aș fi îmbrăcat”,  a transmis influencerița.

Balul a fost gândit ca o experiență unică, în care fiecare element, de la decor și lumini până la costume și accesorii, să transporte participanții în atmosfera aristocratică a Londrei secolului XIX. Vedetele și influencerii prezenți au respectat codul vestimentar strict, alegând ținute elegante, rochii cu crinoline, costume de epocă și accesorii masive, care au făcut din eveniment un adevărat spectacol vizual. Pentru cei care au reușit să treacă de porțile palatului, experiența a inclus întâlniri cu fani ai serialului, fotografii, interacțiuni cu vedete și o atmosferă de poveste, transformând Bucureștiul pentru câteva ore într-un oraș britanic de secol XIX.

