Prognoză actualizată ANM. Cât mai ține frigul în România

După zilele marcate de ninsori, viscol și temperaturi scăzute, mulți români se întreabă cât va mai dura frigul și când își va face simțită prezența primăvara. Ultimele date meteorologice indică o schimbare treptată a vremii, iar episoadele de ger sever nu vor mai domina pe termen lung, deși nopțile reci nu vor dispărea imediat.

După episodul recent de ninsori și ger, vremea din România intră într-o fază de schimbare treptată. Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, intervalul 23 februarie – 23 martie 2026 va aduce, în general, temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Cu alte cuvinte, frigul sever nu va domina pe termen lung, ci va alterna cu perioade mai blânde.

La finalul lunii februarie și începutul lunii martie, valorile termice vor crește treptat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. Totuși, nopțile vor rămâne reci, în special în nord, centru și în zonele montane, unde temperaturile pot coborî sub pragul de îngheț.

Precipitațiile vor fi în general normale pentru sezon, cu unele ninsori în zonele montane și precipitații mixte în rest.

Cum va fi vremea in martie

În perioada 2 – 9 martie, tendința de încălzire va continua în toată țara. Temperaturile medii vor depăși valorile climatologice specifice începutului de primăvară, ceea ce înseamnă că episoadele de ger vor deveni mai rare și mai scurte.

Frigul va mai apărea dimineața și noaptea, dar nu va mai avea intensitatea din februarie.

În a doua jumătate a lunii martie, vremea va deveni și mai blândă. Regiunile din interiorul arcului carpatic vor resimți o ușoară încălzire, iar în restul teritoriului temperaturile vor fi apropiate sau chiar peste normal. Precipitațiile vor rămâne moderate, fără semne ale unui nou val de iarnă severă.

