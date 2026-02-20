Acasă » Știri » Prognoza meteo pentru 20 februarie. Cum va fi vremea în toată țara, după valul de ninsori

Prognoza meteo pentru 20 februarie. Cum va fi vremea în toată țara, după valul de ninsori

De: Alina Drăgan 20/02/2026 | 05:30
Prognoza meteo pentru 20 februarie. Cum va fi vremea în toată țara, după valul de ninsori
Prognoza meteo pentru 20 februarie

Prognoza meteo azi, 20 februarie 2026. Potrivit datelor meteorologice actualizate, România va avea parte de o zi mai rece decât normalul perioadei, cu cer predominant noros. Ninsorile se retrag și doar în zone restrânse mai apar precipitații salbe. Valorile termice se vor menține sub media obișnuită a perioadei.

Iarna aceasta este una destul de capricioasă, iar zilele reci și bogate în ninsori alternează cu cele cu temperaturi mai blânde, peste normalul perioadei. Astăzi, 20 februarie, meteorologii anunță o vreme mohorâtă, iar valorile din termometre coboară din nou.

Prognoza meteo pentru 20 februarie

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță o vreme mohorâtă și rece după valul de ninsori. Astăzi, 20 februarie, precipitațiile vor lipsi la nivelul întregii țări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

De asemenea, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile estice, unde vremea va fi mai rece. În restul țării valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

Astăzi, temperaturile maxime se încadrează în 1 și 10 grade Celsius. Cele mai ridicate valori se înregistrează în partea de sud-est a țării și cele mai scăzute în zona de nord-est. Temperaturile minime coboară până la – 10 grade.

De asemenea, în Capitală, vremea va fi în mare parte mohorâtă, cu cerul acoperit de nori pe toată durata zilei. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de – 2 grade, iar maxima va urca pe parcursul zile până la 10 grade. După cel mai autentic episod de iarnă din acest an, vremea se menține în continuare una rece.

Când scăpăm de ninsori și frig

Meteorologii ANM au actualizat prognoza meteo. Pentru săptămâna în curs vremea se menține una desul de rece, mai ales în estul țării. Însă, în următoarea perioadă temperaturile cresc ușor peste medie, dar precipitațiile nu se opresc.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în extremitatea de sud-est a teritoriului.

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

ANM anunță oscilații neobișnuite de temperatură până pe 1 martie. Cum o să fie vremea

Ninge sau nu de Paște în București? Anunțul făcut de meteorologiii Accuweather

