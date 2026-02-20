Acasă » Știri » Horoscop chinezesc azi, 20 februarie 2026. Șobolanul face mutarea decisivă, iar Dragonul și Calul schimbă direcția

Horoscop chinezesc azi, 20 februarie 2026. Șobolanul face mutarea decisivă, iar Dragonul și Calul schimbă direcția

De: Paul Hangerli 20/02/2026 | 06:00
Horoscop chinezesc azi, 20 februarie 2026. Șobolanul face mutarea decisivă, iar Dragonul și Calul schimbă direcția
Horoscop chinezesc 2026, sursa- arhiva CANCAN.RO

Horoscop chinezesc azi, 20 februarie 2026. Ziua aduce energie de inițiativă și decizii rapide, iar în centrul atenției se află nativii din zodia Șobolanului, care pot face o mutare importantă în plan profesional sau financiar. Curajul lor influențează subtil și alte semne puternice, în special Dragonul și Calul, care simt nevoia unei schimbări clare de direcție. Este o zi în care instinctul și strategia trebuie să meargă mână în mână.

Horoscop chinezesc azi, 20 februarie 2026.

Șobolan

Astăzi ai ocazia să iei o decizie care îți poate aduce un avantaj pe termen lung. Intuiția funcționează impecabil, mai ales în plan financiar. La locul de muncă, cineva îți observă eforturile și îți oferă un sprijin neașteptat. În plan personal, e momentul să spui lucrurilor pe nume. Spre seară, simți că ai făcut un pas important înainte.

Bivol

Ziua îți cere răbdare și disciplină. În carieră apar sarcini suplimentare, dar le gestionezi eficient. Financiar, este bine să eviți investițiile riscante. În relații, calmul tău ajută la rezolvarea unei tensiuni. Finalul zilei aduce stabilitate și un sentiment de siguranță.

Tigru

Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar astăzi este nevoie de strategie. O discuție importantă îți poate schimba perspectiva asupra unui proiect. Financiar, apar oportunități care trebuie analizate atent. În plan sentimental, cineva îți testează limitele. Seara te găsește mai echilibrat decât la începutul zilei.

Iepure

Este o zi favorabilă negocierilor și clarificărilor. La serviciu, reușești să obții un acord avantajos. În plan financiar, situația rămâne stabilă. În familie, o veste bună aduce liniște. Ai nevoie de timp pentru tine spre finalul zilei.

Dragon

Simți nevoia unei schimbări majore și astăzi ai energia necesară pentru a o începe. În plan profesional, poți primi o propunere neașteptată. Financiar, trebuie să fii atent la detalii contractuale. În relații, sinceritatea este esențială. O decizie luată azi poate avea efecte pe termen lung.

Șarpe

Intuiția ta te ajută să eviți o situație complicată. La muncă, informațiile primite nu sunt complete, așa că verifică totul de două ori. Financiar, este o zi bună pentru planificare, nu pentru cheltuieli. În plan personal, cineva îți cere sfatul. Seara vine cu o claritate binevenită.

Cal

Ai energie și dorință de afirmare. În carieră, este momentul să ieși în față și să îți susții ideile. Financiar, pot apărea câștiguri suplimentare. În plan sentimental, gesturile mici contează mai mult decât declarațiile mari. Ziua se încheie într-o notă optimistă.

Capră

Este o zi în care sensibilitatea ta poate deveni un avantaj. La serviciu, colaborările merg mai bine decât te așteptai. Financiar, lucrurile rămân echilibrate. În familie, primești sprijin moral. Seara aduce o stare de liniște interioară.

Maimuță

Creativitatea ta este la cote ridicate. În plan profesional, găsești soluții ingenioase la probleme vechi. Financiar, evită deciziile pripite. În relații, sinceritatea deschide uși noi. Ziua se încheie cu un sentiment de realizare.

Cocoș

Este momentul să faci ordine în planurile tale. La muncă, primești confirmarea că eforturile tale dau rezultate. Financiar, apar perspective mai clare pentru perioada următoare. În plan personal, o discuție sinceră aduce echilibru. Seara vine cu o veste bună.

Câine

Te preocupă stabilitatea și siguranța. În carieră, apar responsabilități suplimentare. Financiar, este bine să economisești. În relații, ai nevoie de mai multă răbdare. Finalul zilei îți aduce o concluzie importantă.

Mistreț

Ziua aduce oportunități în plan financiar. La muncă, este momentul să îți asumi un rol mai vizibil. În plan personal, primești o surpriză plăcută. Ai tendința să dramatizezi o situație minoră. Seara te găsește mai încrezător în forțele proprii.

CITEȘTE ȘI: Zodiile care renasc din propria cenușă la finalul acestei săptămâni. Devin mult mai puternice

Patru zodii care au succes pe toate planurile până la sfârșitul lui februarie. Totul merge cum au plănuit

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
Știri
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Știri
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi…
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni:...
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Digi 24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
De ce au angajații din ministere salarii mai mari decât miniștri. Cum s-a ajuns în situația asta
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției ...
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement ...
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează ...
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează acum
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ...
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”
Vezi toate știrile
×