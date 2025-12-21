Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » S-au căsătorit în mare secret, înainte de Crăciun! E surpriza finalului de an

S-au căsătorit în mare secret, înainte de Crăciun! E surpriza finalului de an

De: Daniel Matei 21/12/2025 | 22:10
S-au căsătorit în mare secret, înainte de Crăciun! E surpriza finalului de an
Sursa foto: Envato

Fostul supermodel brazilian Gisele Bundchen s-a căsătorit în secret cu instructorul de jiu-jitsu Joaquim Valente.

O sursă apropiată de Valente a declarat pentru Page Six că el și supermodelul s-au căsătorit acasă, înconjurați de un mic grup de prieteni și familie, într-o ceremonie pe care au ținut neapărat să o țină secretă. Cei doi s-au căsătorit luna trecută, a susținut sursa,

„Este încântat că s-au căsătorit în sfârșit după ce au avut un copil împreună”, a declarat sursa despre Valente.

Supermodelul s-a întors săptămâna aceasta în Brazilia, strălucind pe covorul roșu la un eveniment organizat joi seara la São Paolo, dar fotografii au ținut cont să nu îi fotografieze degetul inelar, scrie sursa citată.

În februarie 2025, Bundchen, în vârstă de 45 de ani, și Valente au urat bun venit primului lor copil împreună. Numele și sexul bebelușului lor nu au fost încă dezvăluite.

Supermodelul și fostul ei soț, fostul jucător NFL Tom Brady, au intentat divorț în octombrie 2022, după 13 ani de căsnicie. Câteva zile mai târziu, divorțul a fost pronunțat, ceea ce înseamnă că aceștia au divorțat amiabil.

Gisele Bundchen. Sursa foto: Profimedia

Gisele Bundchen a divorțat de Tom Brady în 2022

Bündchen și Brady, în vârstă de 47 de ani, au împreună un fiu, Benjamin, în vârstă de 15 ani, și o fiică, Vivian, în vârstă de 12 ani. Brady este, de asemenea, tată al unui fiu, Jack, în vârstă de 17 ani, cu fosta iubită Bridget Moynahan.

Modelul l-a cunoscut pe instructorul de jiu-jitsu în 2021, dar a susținut că nu l-a înșelat pe Brady. „Este o minciună”, a declarat ea pentru New York Times în 2024 despre orice presupusă infidelitate.

În octombrie 2024, Bundchen și-a prezentat burtica de gravidă după ce au apărut știri despre sarcina sa, dar s-a abținut să comenteze public orice tip de detaliu despre sarcină.

Conform unor surse, Bundchen și Valente au avut împreună un băiețel la începutul anului 2025. O sursă apropiată lui Gisele a confirmat sarcina acesteia pentru PEOPLE pe 28 octombrie 2024, spunând că cei doi sunt „fericiți pentru acest nou capitol din viața lor”.

