De: Daniel Matei 02/01/2026 | 22:50
Influencerița Alix Earle și fostul star NFL Tom Brady au fost surprinși împreună la o petrecere de Revelion în St. Barths. Întrucât cei doi sunt singuri, fanii nu s-au putut abține și au început să se întrebe dacă ieșirea lor poate fi începutul unei relații sau dacă totul a fost doar o situație izolată.

Nu este clar în acest dacă Tom și Alix au început o relație, dar cei doi au fost văzuți foarte apropiați unul de altul în ajunul Anului Nou, scrie Hollywood Life.

Conform unui videoclip publicat de TMZ, Alix a fost văzută mângâindu-l pe Tom pe spate și cei doi au fost surprinși vorbind în șoaptă. Cu toate acestea, ieșirea lor împreună s-ar putea să fi fost doar un incident izolat. Poate un mic flirt ocazional, deoarece nici Alix, nici Tom nu au comentat public despre informațiile apărute în presă, scrie sursa citată.

Tom Brady este din nou îndrăgostit?

Înainte de Anul Nou din 2025, Tom a avut o relație romantică cu Irina Shayk. Conform mai multor surse, cei doi au avut o relație intermitentă timp de aproape doi ani, începând cu 2023.

Tom Brady. Sursa foto: Profimedia

Tom a fost căsătorit și cu faimosul fotomodel brazilian Gisele Bündchen, din 2009 până în 2022. Divorțul lor i-a șocat pe fani, dar foștii soți au continuat să-și crească împreună copiii, Benjamin și Vivian. Gisele a început ulterior o relație cu actualul ei soț, Joaquim Valente, cu care s-a căsătorit luna trecută, în cadrul unei ceremonii foarte intime.

Alix a avut o relație cu Braxton Berrios. Cei doi au fost împreună din 2023 până în 2025. În decembrie, influencerița a vorbit deschis despre despărțirea lor într-un videoclip emoționant postat pe TikTok, în care a povestit că despărțirea lor a fost provocată parțial de „distanțele mari”. La acea vreme, ea concura în sezonul 34 al emisiunii Dancing with the Stars, în timp ce el călătorea în timpul sezonului regulat al Ligii de fotbal american.

Alix Earle. Sursa foto: Profimedia

S-au căsătorit în mare secret, înainte de Crăciun! E surpriza finalului de an

Tom Brady și-a clonat câinele! Procedura prin care a reușit să facă acest lucru: „Sunt entuziasmat"

