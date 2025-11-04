Tom Brady și-a clonat câinele! Procedura prin care a reușit să facă acest lucru: „Sunt entuziasmat”

Tom Brady se înscrie în rândul starurilor care ar face orice pentru animalul lor de companie. Recent, fostul jucător NFL a dezvăluit că actualul său câine, Junie, este o clonă a cățelei sale Lua, care a murit în decembrie 2023. Câinele a fost clonat de Colossal Biosciences, o companie de biotehnologie în care Brady este investitor.

Atunci când vine vorba despre animalele de companie, acestea devin, de cele mai mult ori, un membru important al familiei. Iar proprietarii ar face orice pentru ele! Patrupedele devin un prieten de nădejde, iar dispariția lor lasă un gol uriaș. Însă noile tehnologii vin în sprijinul stăpânilor de animale, la fel cum s-a întâmplat și în cazul lui Tom Brady.

Tom Brady și-a clonat câinele

La aproape doi ani după moartea iubitei sale cățele Lua, Tom Brady a anunțat că noul său câine, Junie, este o clonă a fostului său animal de companie. Iar totul a fost posibil grație ajutorului oferit de compania de biotehnologie Colossal Biosciences.

Tot ce au avut nevoie specialiștii pentru a realiza clonarea a fost o mostră din sângele cățelei Lua. O procedură noninvazivă pentru animale și care aduce, în cele din urmă, multă bucurie stăpânilor.

„Îmi iubesc animalele. Ele înseamnă totul pentru mine și familia mea. Cu câțiva ani în urmă, am colaborat cu Colossal și am folosit tehnologia lor non-invazivă de clonare, realizată printr-o simplă recoltare de sânge de la câinele nostru bătrân, înainte ca ea să moară”, a declarat Tom Brady.

Compania Colossal Biosciences, care a anunțat și achiziția firmei de biotehnologie ViaGen Pets and Equine, a reușit, după cum a spus fostul star NFL, să ofere familiei sale „o a doua șansă cu o clonă a câinelui nostru iubit”.

„Sunt entuziasmat de modul în care tehnologiile Colossal și ViaGen pot ajuta familiile care își pierd animalele de companie dragi și, în același timp, pot contribui la salvarea speciilor pe cale de dispariție”, a mai spus Tom Brady

Compania Colossal este recunoscută și pentru faptul că readuce la viață specii dispărute. Firma a făcut furori în urmă cu ceva timp, după ce a reintrodus în lume lupul preistoric (dire wolf) prezentat în Game of Thrones.

De cealaltă parte, ViaGen se concentrează pe clonarea animalelor de companie încă din 2016. Iar printre starurile care și-au mai clonat animalele se numără Barbara Streisand, în 2017, precum și Paris Hilton, în 2022.

