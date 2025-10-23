Ce este grădina zoologică „invers” – noul concept prin care oamenii sunt închiși în cuști, contra-cost

Un concept a luat prin surprindere iubitorii de animale, dar i-a și bucurat în același timp. Este vorba despre grădina zoologică inversă, unde oamenii sunt puși în cuști, iar animalele sunt libere. Află în articol!

Acest concept este perfect pentru oamenii care consideră că grădinile zoologice sau circurile nu sunt distractive și nu văd nimic bun în a privit animale închise în cuști.

Ce este grădina zoologică „invers”

Acum, aceștia vor avea ocazia să ”schimbe” rolurile și să privească animalele sălbatice libere, în timp ce se plimbă în jurul lor.

De-a lungul timpului, au existat multe discuții în contradictoriu despre animalele ținute captive pentru plăcerea vizitatorilor, iar apărătorii drepturilor animalelor s-au arătat împotriva acestui lucru și au susținut că acestea au aceleași drepturi pentru viața și libertate ca și noi.

Imaginea pe care grădinile zoologice o oferă este una tristă. Animale luate din habitatul lor natural și ținute închise, private de libertate, pentru amuzamentul oamenilor.

Prin urmare, o grădină zoologică din China a găsit o modalitate prin care atât vizitatorii, cât și animalele, să se bucure de această experiență. Lehe Ledu Wildlife Zoo le permite felinelor mari, urșilor și altor specii sălbatice să umble libere. În schimb, vizitatorii se află în cuști portabile și privesc animalele în timp ce se afla în siguranță.

Astfel, oamenii se pot apropia foarte mult de animale, să le admire, însă fără ca acestea să fie închise.

Cum vin animalele la cuștile în care oamenii se află? Angajații leagă carne de cuștile aflate în mișcare, iar felinele vin să mănânce. Bineînțeles că oamenii se află sub condiții de siguranță în aceste momente și sunt protejați de posibile atacuri. De asemenea, aceștia nu au voie să scoată mâinile din cuști, pentru a nu risca să fie atacați.

Majoritatea oamenilor preferă acest mod de a admira animalele sălbatice, iar la deschidere, în anul 2015, biletele s-au vândut în avans pentru o perioadă de trei luni.

CITEȘTE ȘI:

Grădina Zoo din Târgu Mureș nu își poate stăpâni urșii. Animalele au atacat din nou, la ceas de seară

Flick, tâlhărit de o maimuță. Vacanță cu peripeții pentru Domnul Rimă și Denisa Filcea: ”Nu era deloc liniștită”