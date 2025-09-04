Copil de 5 ani, mușcat de un ligru la o grădină zoologică privată din Suceava. Micuțul a fost transportat de urgență la spital

Un incident grav a avut loc recent la o grădină zoologică privată din comuna Zăhărești, județul Suceava. Un copil de cinci ani a fost mușcat de un ligru, un animal hibrid rezultat din împerecherea unui leu și a unei tigroaice, în timp ce încerca să facă o fotografie cu acesta. Micuțul venise împreună cu tatăl său, iar în momentul apropierii de cușcă, puiul de ligru l-a atacat, provocându-i o rană la braț.

Copilul de cinci ani a ajuns la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava cu o rană la braț, însă, din fericire, aceasta era superficială și nu i-a pus viața în pericol. Echipa medicală i-a făcut investigațiile necesare, a curățat plaga și a stabilit o schemă de vaccinare antirabică pentru a preveni orice complicație.

„În ambulatoriul spitalului s-a prezentat un pacient pediatric care prezenta o plagă superficială prin mușcătura de ligru. Plaga era superficială, a fost consultat, a primit recomandări și schemă de vaccinare antirabică”, a declarat dr. Monica Terteliu, purtător de cuvânt al spitalului.

Proprietarul grădinii zoologice este cercetat penal

Proprietarul animalului, Doru Șoimaru, susține că tatăl băiatului a insistat să intre în cușcă pentru fotografii, în ciuda avertismentelor. Nu este însă primul incident petrecut aici. Recent, o fetiță de 4 ani ar fi fost mușcată de o maimuță, după ce s-a apropiat prea mult de gard pentru a face un selfie. În urma plângerilor, au fost instalate balustrade de protecție.

Grădina zoologică adăpostește peste 550 de animale exotice, dar funcționează fără autorizațiile necesare. În vară, Garda de Mediu a aplicat o amendă de 15.000 de lei și a dispus încetarea activității până la obținerea tuturor avizelor.

„Acolo nu putem vorbi de o grădină zoologică privată, pentru că nu este autorizată. (…) S-a dispus încetarea activității și termen până în octombrie pentru a obține toate avizele”, a precizat Gheorghiță Mândruță, comisar șef al Gărzii de Mediu Suceava.

După ultimele atacuri, proprietarul este cercetat penal pentru vătămare corporală din culpă.

